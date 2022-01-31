Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), người tuổi Ngọ sẽ phải chi tiêu khá tốn kém, nhất là với những người đã đi làm, có công việc ổn định. Bạn có thể phải mất một khoản kha khá cho các hoạt động mừng thọ, mừng tuổi… Ngày Tết cả năm chỉ có một lần, bạn có thể cho phép bản thân mình chi tiêu phóng tay một chút nhưng tốt nhất là không nên quá mức lãng phí.

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình đang rất hài hòa. Ngày hôm nay, bạn “chín bỏ làm mười”, không muốn to tiếng với bất cứ ai và dành cho mọi người xung quanh những cử chỉ chăm sóc dịu dàng nhất.

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), Kiếp Tài tác động, người tuổi Thân nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu năm như thế này, bạn chớ nên hành động theo cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thói quen thích làm mọi việc theo ý mình cũng cần được cải thiện trong năm 2022 này. Nếu cứ thích gì làm nấy, bạn sẽ dễ gây khó chịu cho mọi người xung quanh, cho dù bạn rất tài giỏi đi chăng nữa. Trong chuyện tình cảm, bạn hãy bao dung với những người thân yêu nhất hơn nữa. Đừng khó chịu chỉ vì những điều người thân của bạn vô ý thực hiện.

Người tuổi Dậu

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy, không hài lòng với những việc người khác đang làm. Dù có cảm thấy nóng nảy, không hài lòng đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải chú ý cách ăn nói, đặc biệt không nói những lời mỉa mai, cạnh khóe người khác. Bạn có biết những lời này chính là nhân tố chính gây rạn nứt tình cảm không?

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy. Ảnh minh họa: Internet.

Tỷ Kiên cho thấy bạn là một người kiên định với mục tiêu của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong năm mới, bạn hãy xác định rõ ràng đích đến cho mình để có chí hướng phấn đấu.

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