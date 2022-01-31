Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua

Tâm linh - Tử vi 31/01/2022 22:01

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 tức ngày mùng 1 Tết 3 con giáp này sẽ gặp một số chuyện buồn phiền, nhưng nếu chịu mở lòng thì mọi việc sẽ qua.

Người tuổi Ngọ

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), người tuổi Ngọ sẽ phải chi tiêu khá tốn kém, nhất là với những người đã đi làm, có công việc ổn định. Bạn có thể phải mất một khoản kha khá cho các hoạt động mừng thọ, mừng tuổi… Ngày Tết cả năm chỉ có một lần, bạn có thể cho phép bản thân mình chi tiêu phóng tay một chút nhưng tốt nhất là không nên quá mức lãng phí.

Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), người tuổi Ngọ sẽ phải chi tiêu khá tốn kém. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình đang rất hài hòa. Ngày hôm nay, bạn “chín bỏ làm mười”, không muốn to tiếng với bất cứ ai và dành cho mọi người xung quanh những cử chỉ chăm sóc dịu dàng nhất.

Người tuổi Thân

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), Kiếp Tài tác động, người tuổi Thân nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu năm như thế này, bạn chớ nên hành động theo cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thói quen thích làm mọi việc theo ý mình cũng cần được cải thiện trong năm 2022 này. Nếu cứ thích gì làm nấy, bạn sẽ dễ gây khó chịu cho mọi người xung quanh, cho dù bạn rất tài giỏi đi chăng nữa. Trong chuyện tình cảm, bạn hãy bao dung với những người thân yêu nhất hơn nữa. Đừng khó chịu chỉ vì những điều người thân của bạn vô ý thực hiện.

Người tuổi Dậu

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy, không hài lòng với những việc người khác đang làm. Dù có cảm thấy nóng nảy, không hài lòng đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải chú ý cách ăn nói, đặc biệt không nói những lời mỉa mai, cạnh khóe người khác. Bạn có biết những lời này chính là nhân tố chính gây rạn nứt tình cảm không?

Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy. Ảnh minh họa: Internet.

Tỷ Kiên cho thấy bạn là một người kiên định với mục tiêu của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong năm mới, bạn hãy xác định rõ ràng đích đến cho mình để có chí hướng phấn đấu.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc

Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc

Xin chia buồn với 3 con giáp không gặp may mắn trong thứ 2, ngày 31/12/2022 (nhằm ngày 29 Tết).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp xui xẻo hao tiền tốn của tử vi con giáp thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót