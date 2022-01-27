Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, chịu tác động của Thiên Quan, vận trình hôm nay của người tuổi Tý khó bề yên ổn khi vận tiểu nhân của bạn khá cao. Mọi thứ có thể không diễn ra đúng những gì mà những chú Chuột mong muốn ở thời điểm này. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mất thời gian khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra.

Đặc biệt trong hôm nay, bạn cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan đến tiền bạc. Tiền kiếm được chẳng dễ dàng gì, ấy thế mà chỉ cần bạn chủ quan sẽ rất dễ đánh mất tiền một cách lãng xẹt, như vậy sẽ rất đáng tiếc. Phương diện tình cảm của con giáp này cũng gặp nhiều trục trặc, khiến khoảng cách giữa vợ chồng, đôi lứa cứ xa dần, lâu dài sẽ khiến mối quan hệ rất dễ đổ vỡ.

Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, người tuổi Thìn cần chuẩn bị sẵn tâm lý có thể đương đầu với không ít sóng gió trong ngày có sự xuất hiện của hung thần Thương Quan. Trong công việc, bạn sẽ gặp phải những điều rắc rối phiền phức không thể ngờ được. Chuyện tưởng chừng đã thành, chỉ còn cách thành công một bước chân nhưng bởi kẻ tiểu nhân nhúng tay vào cản trở nên tới cuối cùng lại đổ bể tan tành.

Những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát, hao tài tốn của. Tốt nhất bản mệnh không nên kí kết hợp đồng vào ngày vận khí sa sút này mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, Tỵ Hợi Tương Xung có thể gây ra những mâu thuẫn, cãi vã trong quan hệ gia đình. Những bất đồng này có thể đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi nhưng mọi người luôn tìm cách tránh né. Mỗi người đều có lý của riêng mình, không ai chịu ai nên cuối cùng chẳng giải quyết được việc, càng lúc càng bế tắc.

Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, Tỵ Hợi Tương Xung có thể gây ra những mâu thuẫn, cãi vã trong quan hệ gia đình. Ảnh minh họa: Internet.

Thiên Quan càng tăng thêm khó khăn cho con giáp này trong hôm nay khi bản mệnh dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn tốt nhất nên kiềm chế tính nóng nảy, giữ thái độ khiêm tốn để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến hoàn cảnh trước khi phát ngôn.

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