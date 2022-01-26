Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc ảnh hưởng

Tâm linh - Tử vi 26/01/2022 17:15

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong ngày thứ 5 (27/1/2022) này, bản mệnh nên hết sức cẩn trọng tránh “tiền mất tật mang”.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai, cho rằng người khác sẽ liên lụy mình.

Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc ảnh hưởng - Ảnh 1
Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, lâu dần, bạn có thể trở thành đối tượng bị cô lập. Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, Thương Quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể bị cấp trên gây khó dễ, khiến tinh thần luôn căng thẳng, bức bối, công việc khó có thể tập trung hoàn thành cho tốt được.

Có thể một hành động nào đó của bạn từ trước đây đã gây ác cảm cho người làm lãnh đạo. Nếu vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, bạn nghĩ xem mình nên làm gì để hòa hoãn mối quan hệ đôi bên.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất xảy ra nhiều vấn đề. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên cố tình trốn tránh, đùn đẩy cho người khác.

Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc ảnh hưởng - Ảnh 2
Đúng thứ 5, ngày 27/1/2022, cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất xảy ra nhiều vấn đề. Ảnh minh họa: Internet.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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