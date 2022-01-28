Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, năm khó tháng khổ, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tiền tài ảnh hưởng, coi chừng tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 28/01/2022 16:43

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong thứ 7, ngày 29/1/2022, hãy cẩn trọng để vượt qua thử thách nhé.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, Sửu Ngọ Tương Hại dự báo có thay đổi đột xuất khiến con giáp tuổi Sửu cảm thấy khó thích ứng. Sự thay đổi môi trường sẽ tạo ra sự thay đổi tầm nhìn, vì thế đây là lúc để bạn có thể thay đổi tầm nhìn và có một hướng đi mới mẻ hơn cho đời sống của chính mình.

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, năm khó tháng khổ, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tiền tài ảnh hưởng, coi chừng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, Sửu Ngọ Tương Hại dự báo có thay đổi đột xuất khiến con giáp tuổi Sửu cảm thấy khó thích ứng. Ảnh minh họa: Internet. 

Kiếp Tài khiến con giáp tuổi Sửu trở nên cố chấp hơn, rất dễ nghi ngờ lòng tốt của người khác. Lúc này bạn cũng nên cẩn trọng hơn với đồ đạc của mình kẻo bị trộm mất, nên ưu tiên dùng thẻ hơn là tiền mặt bạn nhé.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, Mão Ngọ Tương Phá dự báo con giáp tuổi Mão mất thời gian và bị làm phiền bởi một đối tượng nào đó. Nhiều việc bạn đã dự định tiến hành trong ngày này nhưng đành phải để thời gian khác, nếu có thể bản mệnh nên ưu tiên để nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn đấy.

Chuyện tình cảm trong ngày này có nhiều xáo trộn, khó yên, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của hai người. Nếu còn yêu thì hai người sẽ bền chặt hơn, nếu không thì đây là lúc để dừng lại.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, Thương Quan đưa tới rắc rối khó lường thì tuổi Dậu hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể, trước khi có quyết định của riêng bạn. Đừng vội vàng, hấp tấp trước mọi quyết định.

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, năm khó tháng khổ, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tiền tài ảnh hưởng, coi chừng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, Thương Quan đưa tới rắc rối khó lường thì tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet. 

Mối quan hệ của bạn với những người xung quanh mình, bao gồm cả với một nửa của bạn không được tốt. Một việc nhỏ cũng dễ bị hiểu nhầm, nếu bản mệnh là người hay suy diễn thì tình hình lại càng trở nên trầm trọng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, tiểu nhân quấy phá, sóng gió vây quanh, xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và gia đình, tài lộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng

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Đúng thứ 6, ngày 28/1/2022, 3 con giáp liên tiếp vướng nhiều rắc rối trong cuộc sống và công việc. Bản mệnh nên hết sức cẩn trọng tránh “tiền mất tật mang”.

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