Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc

Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Thương Quan cho thấy tuổi Tý khá chểnh mảng, chính vì thế mà dễ mắc phải sai lầm khó tránh. Đây cũng có thể do tâm trí của những người tuổi Tý sớm đã bay lên với Tết rồi.

Nhưng may mắn là trong ngày này, đường tình duyên của tuổi Tý đón tín hiệu đáng mừng trong ngày 29 tết này. Gia đình hòa hợp êm ấm, vợ chồng con cái bên nhau ấm áp quây quần, không khí Tết dường như đã tràn ngập đến từng con ngõ nhỏ, tâm trạng ai cũng hân hoan, phơi phới.

Đúng thứ 2, ngày 31/12, người tuổi Thân cần đề phòng họa tiểu nhân. Dù là ngày cuối năm nhưng bạn vẫn phải tỉnh táo, tránh để rơi vào cạm bẫy kẻo thiệt hại đủ đường. Bản mệnh cần đảm bảo duy trì sự minh mẫn để mọi việc tiến triển ổn định trước khi bước sang năm mới.

Người độc thân mệt mỏi khi bị thúc giục chuyện kết hôn, khiến ngày nghỉ Tết trở nên vô cùng nặng nề. Có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu có một gia đình nhỏ, nhưng cha mẹ lại không hiểu điều đó. Bất đồng quan điểm khiến hai bên liên tục nảy sinh mâu thuẫn, làm không khí kém vui.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Kiếp Tài rình rập, người tuổi Dậu có điềm báo hao tài hao của, cần hết sức thận trọng. Ngày này nếu có ra ngoài mua sắm, đi lại thì bạn chớ nên mang nhiều tiền, có mang thì bảo quản cẩn thận, không để đồ đạc hớ hênh, cuối năm trộm cắp hoành hành, lơ là một chút thôi là tài chính hao hụt rồi.

Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Kiếp Tài rình rập, người tuổi Dậu có điềm báo hao tài hao của, cần hết sức thận trọng. Ảnh minh họa: Internet.

Vận đào hoa kém sắc, bản mệnh có thể phải đối mặt với họa tình tay ba. Không những vậy, kẻ tiểu nhân ghen tị với những niềm hạnh phúc mà con giáp này nên tìm mọi cách để phá hoại mối duyên lành mà bản mệnh đang có. Hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề 1 cách thấu đáo nhất trước khi sang năm mới.

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