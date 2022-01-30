Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 12:09

Xin chia buồn với 3 con giáp không gặp may mắn trong thứ 2, ngày 31/12/2022 (nhằm ngày 29 Tết).

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Thương Quan cho thấy tuổi Tý khá chểnh mảng, chính vì thế mà dễ mắc phải sai lầm khó tránh. Đây cũng có thể do tâm trí của những người tuổi Tý sớm đã bay lên với Tết rồi.

Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Thương Quan cho thấy tuổi Tý khá chểnh mảng. Ảnh minh họa: Internet.

Nhưng may mắn là trong ngày này, đường tình duyên của tuổi Tý đón tín hiệu đáng mừng trong ngày 29 tết này. Gia đình hòa hợp êm ấm, vợ chồng con cái bên nhau ấm áp quây quần, không khí Tết dường như đã tràn ngập đến từng con ngõ nhỏ, tâm trạng ai cũng hân hoan, phơi phới.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 2, ngày 31/12, người tuổi Thân cần đề phòng họa tiểu nhân. Dù là ngày cuối năm nhưng bạn vẫn phải tỉnh táo, tránh để rơi vào cạm bẫy kẻo thiệt hại đủ đường. Bản mệnh cần đảm bảo duy trì sự minh mẫn để mọi việc tiến triển ổn định trước khi bước sang năm mới.

Người độc thân mệt mỏi khi bị thúc giục chuyện kết hôn, khiến ngày nghỉ Tết trở nên vô cùng nặng nề. Có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu có một gia đình nhỏ, nhưng cha mẹ lại không hiểu điều đó. Bất đồng quan điểm khiến hai bên liên tục nảy sinh mâu thuẫn, làm không khí kém vui.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Kiếp Tài rình rập, người tuổi Dậu có điềm báo hao tài hao của, cần hết sức thận trọng. Ngày này nếu có ra ngoài mua sắm, đi lại thì bạn chớ nên mang nhiều tiền, có mang thì bảo quản cẩn thận, không để đồ đạc hớ hênh, cuối năm trộm cắp hoành hành, lơ là một chút thôi là tài chính hao hụt rồi.

Đúng thứ 2, ngày 31/12, 3 con giáp hao tài hao của, khó khăn muôn trùng, vận khí kém sắc - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 31/12 (nhằm ngày 29 Tết), Kiếp Tài rình rập, người tuổi Dậu có điềm báo hao tài hao của, cần hết sức thận trọng. Ảnh minh họa: Internet.

Vận đào hoa kém sắc, bản mệnh có thể phải đối mặt với họa tình tay ba. Không những vậy, kẻ tiểu nhân ghen tị với những niềm hạnh phúc mà con giáp này nên tìm mọi cách để phá hoại mối duyên lành mà bản mệnh đang có. Hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề 1 cách thấu đáo nhất trước khi sang năm mới.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, năm khó tháng khổ, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tiền tài ảnh hưởng, coi chừng tiểu nhân hãm hại

Đúng thứ 7, ngày 29/1/2022, năm khó tháng khổ, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tiền tài ảnh hưởng, coi chừng tiểu nhân hãm hại

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong thứ 7, ngày 29/1/2022, hãy cẩn trọng để vượt qua thử thách nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 2 tử vi con giáp 2022 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót