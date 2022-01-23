Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, ngày đầu tuần sóng gió, 3 con giáp đối mặt với khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc và đường công danh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 16:28

Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022 sẽ là một ngày buồn của 3 con giáp dưới đây. Nếu không biết cách nhìn nhận vấn đề tốt sẽ khiến mọi việc tồi tệ hơn.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi Thìn nên tỉnh táo để xử lý những rắc rối bất ngờ xảy ra, thậm chí có những việc bạn nghĩ là chuyện chẳng có gì nhưng vẫn có rắc rối tiềm tàng đấy.

Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, ngày đầu tuần sóng gió, 3 con giáp đối mặt với khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc và đường công danh sự nghiệp - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi Thìn nên tỉnh táo để xử lý những rắc rối bất ngờ xảy ra. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, trong ngày này sức khỏe của bản mệnh không được tốt, nếu ai có bệnh nền thì hôm nay nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài ra, việc thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, do đó, bạn nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình đi nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, người tuổi Ngọ có thể rất tự tin với kế hoạch và mong muốn mình đã đề ra nhưng sự thật là luôn có những việc khó lường trước. Nhất là sự xuất hiện của Sửu Ngọ Tương Hại khuyên bản mệnh nên nhận ra ai là tác nhân gây cản trở công việc, đề phòng sớm nhằm hạn chế rắc rối.

Những thay đổi tích cực trong đời sống tuổi Ngọ đang tìm tới, và khi Thiên Tài ghé thăm nghĩa là lúc mà bạn nên tập trung vào vấn đề tiền bạc lẫn các giá trị thực tế, thay vì để cảm xúc lấn át và khiến cho bạn trở nên mơ mộng xa vời. Có những vấn đề mà bạn buộc lòng phải đối diện và xử lý.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 2, ngày 24/1, Lục Xung khiến con giáp tuổi Mùi dễ tức giận vì những lời phán xét thiếu công bằng về bạn. Bất kể bạn làm gì hay cố gắng thế nào, mọi người sẽ luôn có ý kiến ​​về bạn. Đa số ý kiến thường sẽ mang màu sắc phán xét, đánh giá, thậm chí là muốn thay đổi hành động, suy nghĩ của bạn.

Đúng thứ 2, ngày 24/1/2022, ngày đầu tuần sóng gió, 3 con giáp đối mặt với khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc và đường công danh sự nghiệp - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 24/1, Lục Xung khiến con giáp tuổi Mùi dễ tức giận vì những lời phán xét thiếu công bằng về bạn. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày hôm nay, có thể Thiên Quan khiến bạn nhìn thấy quá nhiều mặt tiêu cực đang diễn ra quanh mình nên dường như nguồn năng lượng thôi thúc bạn trở nên thu mình lại và chậm rãi hơn, tĩnh lặng hơn. Ngày hôm nay dự báo không tốt liên quan tới vấn đề tiền bạc của bản mệnh trong thời gian này. Đừng nghe lời dụ dỗ của ai đó mà vội cho vay tiền vì có thể họ sẽ chẳng trả lại cho bạn nguyên vẹn đâu.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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