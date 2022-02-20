Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, sa cơ lỡ vận, 3 con giáp liên tục gặp xui xẻo, vận trình không thông, tài vận đi xuống

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 12:02

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong thứ thứ 2, ngày 21/2/2022.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc.

Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, sa cơ lỡ vận, 3 con giáp liên tục gặp xui xẻo, vận trình không thông, tài vận đi xuống - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Con giáp tuổi Dần

Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Dần đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian khắc phục những lỗi sai do cấp dưới gây ra. Hãy bình tĩnh xác định xem lỗi sai bắt nguồn từ đâu để có phương án giải quyết chính xác nhất. Nếu làm nhân viên, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng.

Trong chuyện tình cảm, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Nếu không muốn những khoản đầu tư của mình bị thất thoát thì những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay.

Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, sa cơ lỡ vận, 3 con giáp liên tục gặp xui xẻo, vận trình không thông, tài vận đi xuống - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 21/2/2022, người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh…

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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