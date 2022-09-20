Tuổi Tý

Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ trở nên khởi sắc và thuận lợi. Người tuổi này có đủ tự tin với năng lực, bản lĩnh của mình trước những lựa chọn khó khăn trong công việc nhờ vào sự giúp đỡ của Chính Tài Thần. Từ đó, bản mệnh có được thành tựu nổi bật trên con đường sự nghiệp bản thân. Dù hoạt động trong kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng dễ dàng thu về một khoản thu nhập khấm khá cho mình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì.