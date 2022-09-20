Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi vào đúng sáng mai.
- Vận may liên tiếp 3 ngày tới (20/9-22/9), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện
- Trúng độc đắc vào đúng 16 giờ chiều nay (20/9/2022), 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'
Tuổi Tý
Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ trở nên khởi sắc và thuận lợi. Người tuổi này có đủ tự tin với năng lực, bản lĩnh của mình trước những lựa chọn khó khăn trong công việc nhờ vào sự giúp đỡ của Chính Tài Thần. Từ đó, bản mệnh có được thành tựu nổi bật trên con đường sự nghiệp bản thân. Dù hoạt động trong kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng dễ dàng thu về một khoản thu nhập khấm khá cho mình.
Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì.
Tuổi Dần
Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thuận hết nấc. Con đường “thăng quan tiến chức” của người tuổi này rộng mở bất ngờ do sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý Nhân. Thông qua đó, bản mệnh nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên để thỏa sức phát huy thế mạnh của bản thân trong công việc.
Bên cạnh đó, vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt. Người độc thân gây ấn tượng tốt trong mắt người khác phái nhờ biết cách trau chuốt ngoại hình của mình hơn so với trước đây.
Tuổi Hợi
Con đường sự nghiệp của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi đủ đường, dù đang làm trong lĩnh vực kinh doanh hay làm công ăn lương. Cấp trên tin tưởng và giao cho bản mệnh thêm một vài trọng trách mới. Hãy cố gắng phát huy năng lực của bản thân để hoàn thành xuất sắc công việc trong ngày này.
Vận trình tình cảm có điểm sáng. Nếu đang thương thầm trộm nhớ một ai đó thì đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với đối phương. Thái độ nghiêm túc và tình cảm chân thành của bản sẽ nhanh chóng “cảm hóa” được người ấy.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.