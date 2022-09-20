Trúng độc đắc vào đúng 16 giờ chiều nay (20/9/2022), 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 07:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp "phất lên như diều gặp gió" vào đúng 16 giờ chiều ngày 20/9/2022

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra có Chính Quan trợ mệnh vào đúng 16 giờ chiều ngày 20/9. Do đó, con giáp này sẽ có một ngày làm việc khá hanh thông, đồng thời còn được cấp trên ghi nhận những thành tích mà bản mệnh đạt được sau những nỗ lực trong thời gian vừa qua. Nguồn thu nhập tăng cao nhờ đạt thành quả tốt trong việc kinh doanh mang tới người tuổi này một cuộc sống ai cũng ao ước. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ diễn ra tốt đẹp và rực sáng. Bạn và người ấy hãy lên kế hoạch cho việc đi du lịch, hẹn hò cùng nhau để gia tăng thêm sự khăng khít trong mối quan hệ này. 

Trúng độc đắc vào đúng 16 giờ chiều nay (20/9/2022), 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra có Chính Quan trợ mệnh vào đúng 16 giờ chiều ngày 20/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ chiều nay, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tương đối suôn sẻ. Với tình hình hiện tại, người tuổi này có thể thay đổi công việc, dự định hay suy nghĩ và cách nhìn theo chiều hướng tích cực. Các mối quan hệ xã giao hòa hợp giúp bản mệnh có thêm cơ hội phát triển bản thân.

Chuyện tình cảm hạnh phúc nồng nàn. Tam Hợp quý nhân đem tới cho những người này những cảm xúc thật đặc biệt. Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được ý trung nhân, đó là người tương đồng với bản mệnh về nhiều mặt.

Trúng độc đắc vào đúng 16 giờ chiều nay (20/9/2022), 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều nay, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra đón cơ hội mới. Thay vì ủ rũ do có nhiều việc không như ý, con giáp này nên học cách bình tĩnh đón nhận khó khăn và tỉnh táo hơn để tìm cách vượt qua. Chỉ có như thế bạn mới có thể nhìn thấy những cơ hội “hiếm có khó tìm”, giúp bản thân tăng tiến và công việc ngày một phát triển.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đang được nâng đỡ. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình yêu đôi lứa có cơ hội nở rộ và tươi mới. Các cặp đôi trong quá trình tìm hiểu có thể về chung một nhà nhờ tương đồng nhiều điểm.

Trúng độc đắc vào đúng 16 giờ chiều nay (20/9/2022), 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra đón cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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