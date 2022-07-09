Đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tinh tú rợp trời, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 13:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", tiền ào ào về két, sự nghiệp "phất lên như rồng" vào đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ gặp được khá nhiều điều suôn sẻ và hanh thông, trước là trong chuyện tình cảm, sau là trong chuyện tiền bạc, khiến ai nấy cũng cảm thấy trầm trồ ngưỡng mộ xen chút ghen tỵ. Con giáp này không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được người ấy hiểu và yêu thương nhiều đến thế.

Bên cạnh đó, vận trình tình duyên của bạn sẽ có nhiều điểm khởi sắc. Lục hợp quý nhân giúp cho đào hoa nở rộ, người độc thân nhờ thế mà có sức quyến rũ lớn hơn. Có nhiều cơ hội để con giáp này gây ấn tượng với đối phương. Sự vui vẻ và chủ động sẽ là điểm cộng cho bản mệnh.

Đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tinh tú rợp trời, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ gặp được khá nhiều điều suôn sẻ và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mùi đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, đối ngoại... Con giáp này cũng nhiệt tình với mọi người nên nay cũng xem như là được hưởng hồi báo.

Ngoài ra, con giáp này gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Dù có những lúc mà con giáp này cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên trì và cho người ấy thêm thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí.

Đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tinh tú rợp trời, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 2
Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mùi đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm.

Về chuyện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn.

Đúng nửa đêm ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tinh tú rợp trời, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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