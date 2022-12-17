Đúng ngày thứ Bảy (17/12/2022), vận trình tỏa hào quang rực rỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, tài lộc hồng phát liên miên, tiền về chật ví chật túi

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc đổi đời, tài lộc hồng phát liên miên, tiền về chật ví chật túi vào đúng ngày 17/12/2022.

Tuổi Sửu

Quý nhân trợ vận giúp cho người tuổi Sửu sẽ có tầm nhìn xa trông rộng trong ngày 17/12. Nhờ đó, tuổi này thu được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào. Những kế hoạch đang tiến triển theo đúng như những gì mà người tuổi này vạch ra trước đó. Nhất là những người làm ăn kinh doanh sẽ nhận được nguồn lợi nhuận “khủng” từ việc đầu tư làm ăn. Riêng những người làm công ăn lương thì nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đều. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Người độc thân tìm thấy được đối tượng phù hợp để nói chuyện hẹn hò, yêu đương. Hơn thế, đào hoa vượng giúp cho mối quan hệ này tiến triển tốt hơn mỗi ngày.

Đúng ngày thứ Bảy (17/12/2022), vận trình tỏa hào quang rực rỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, tài lộc hồng phát liên miên, tiền về chật ví chật túi - Ảnh 1
Quý nhân trợ vận giúp cho người tuổi Sửu sẽ có tầm nhìn xa trông rộng trong ngày 17/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày thứ Bảy này, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không thực sự dễ dàng. Những mối quan hệ làm ăn không “thuận buồm xuôi gió” khiến cho người tuổi này vướng vào những chuyện thị phi không đáng. Song, bản mệnh cũng không được chủ quan nếu không muốn rắc rối xuất hiện thêm nữa. 

Về vận tình duyê, các cặp đôi sẽ có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm và thói quen sinh hoạt. Mỗi khi bên cạnh nhau cả hai đều thấy vui vẻ và thoải mái. Một số bạn đang tính chuyện sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay.

Đúng ngày thứ Bảy (17/12/2022), vận trình tỏa hào quang rực rỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, tài lộc hồng phát liên miên, tiền về chật ví chật túi - Ảnh 2
Đúng ngày thứ Bảy này, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không thực sự dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được trao nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân. Do đó, bạn cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để cấp trên phải thất vọng. Con giáp này nhận được thông tin tích cực về lương thưởng với khoản thu mới không nhỏ. Tuy nhiên, thời gian tới bạn sẽ phải chi một khoản khá lớn nên nếu có thể hãy tìm thêm công việc tay trái để nâng cao thu nhập.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Đúng ngày thứ Bảy (17/12/2022), vận trình tỏa hào quang rực rỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, tài lộc hồng phát liên miên, tiền về chật ví chật túi - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ được trao nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (17/12/2022), 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (17/12/2022), 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết vào đúng ngày 17/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 26 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn