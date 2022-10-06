Đúng ngày mai, Thứ Sáu (7/10), Hung vận ám quẻ, 3 con giáp này khó tránh vận xui, họa thị phi đổ vào đầu, tiểu nhân rình mò cố ý gài bẫy, tai ương dễ vướng vào mình

Vào ngày mai 7/10/2022, bạn nên cẩn thận với cảm xúc của mình, nhớ thể hiện sự lịch sự, đó là phép ứng xử tối thiểu với mọi người xung quanh, đừng quên điều đó. Bạn cần giúp tất cả hiểu rằng có thể không cần phải tài giỏi, khéo léo quá mức, nhưng phép lịch sự tối thiểu là cần thiết,

Tài vận có đôi phần cơ hội mở ra nhưng lại chưa thực sự mang đến lợi ích trọn vẹn cho bản mệnh, thế nhưng đây cũng sẽ là bước đầu cho những bước tiến mạnh dạn ở tương lai, báo hiệu gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe không được tốt, cũng là lời nhắc nhở bạn nhớ rằng sức khỏe là vốn quý, đừng chủ quan nữa, hãy thực sự dành thời gian chăm sóc cho chính mình đi. Đừng để khi đổ bệnh rồi các kế hoạch bị dở dang thì bạn có muốn làm thêm việc này, việc kia cũng không được.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày mai 7/10/2022, sẽ có những rắc rối bất ngờ khiến tuổi này phải đau đầu xử lý. Vì tiền mà làm khổ bản thân, cày cuốc không có ngày nghỉ, lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Bạn mệt mỏi với việc cạnh tranh, cơm áo gạo tiền nhưng vẫn phải cố vì không có ai chống lưng cho bạn.

Hỏa khắc Kim khiến bản mệnh cũng mệt mỏi vì tình. Bạn dễ nổi nóng, có xích mích với những người thân thiết nhất. Các mối quan hệ xảy ra bất hòa khiến bạn thấy khó xử không biết đứng về phía ai.

Tuổi Tị

Vào ngày mai 7/10/2022, người tuổi Tị đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chú ý khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc, như vậy thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác.

Bản mệnh thường không mấy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi bản tính lười biếng, được chăng hay chớ. Lại thêm tinh thần thiếu hăng hái, không sẵn sàng hành động nên dù có đặt ra kế hoạch cũng khó bắt tay vào làm.

Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng, việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua.

Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, chú ý hơn khi làm việc để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.

Do chịu tác động của cục diện Hình Thái Tuế nên chuyện kiếm tiền không được lý tưởng. Hơn nữa, một số người tuổi Tị có năng lực khá hữu hạn, lại thêm tính cách lười biếng, thụ động nên khó có thể cải thiện được thu nhập.

Bạn cần tập trung vào nhiệm vụ của mình để có thể giữ vững thành tích đã đạt được từ trước đó, nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có thể chạm tay tới cơ hội thưởng nóng, tăng lương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.