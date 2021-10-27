Đúng ngày mai, thứ Năm 28/10/2021, cán cân TÀI LỘC chỉ đích danh 3 con giáp may mắn, nhanh tay mở rộng cửa đón tin VUI ngập lối

Tâm linh - Tử vi 27/10/2021 06:02

Tử vi 12 con giáp cho hay, ngày mai, thứ Năm 28/10/2021, 3 con giáp may mắn đón gió trời, hầu bao căng chặt, công danh lên vùn vụt.

Tuổi Sửu

Thứ Năm này, tuổi Sửu hôm nay cực kì may mắn, vận trình sự nghiệp rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Việc kinh doanh buôn bán hay triển khai ký kết hợp đồng được tiến hành suôn sẻ. Con giáp may mắn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng hãy chân thành hơn một chút để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.

Vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, bên cạnh nguồn thu chính thì tuổi Sửu vẫn có những nguồn thu phụ. Tuy nhiên con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe hơn, luyện tập thể dục thể thao có thể cải thiện trí nhớ, ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cường các chức năng nhận thức của não bộ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tỵ trở nên khá tự tin, nhưng sự kiên nhẫn và quyết liệt một cách mù quáng, thậm chí còn liều lĩnh của con giáp này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn tránh nói những lời quá khích làm tổn thương người khác.

May mắn nhờ tam hợp che chở nên công việc khá thuận lợi, có khả năng cao con giáp này sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Thành công hiện tại cũng là nhờ thói quen sắp xếp công việc và xây dựng mối quan hệ một kế hoạch cụ thể từ trước đó. Hãy luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay là một ngày may mắn về đường tài lộc của tuổi Mùi đang kinh doanh. Con giáp này là người hiền lành, ôn hòa, rộng rãi hay giúp đỡ người khác nên cũng nhận được sự trợ giúp của mọi người khi cần. Những khó khăn về tài chính trước đó cũng đều được giải quyết ổn thỏa.

Chẳng những thế, con giáp may mắn còn bất ngờ được quý nhân tương trợ hết mình nên mọi dự định đã đề ra trước đó đều thuận buồm xuôi gió, đem lại không ít niềm vui cho bản mệnh.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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