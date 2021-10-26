7 tháng tới, 3 con giáp gặp quý nhân gíup đỡ, mua nhà sắm xe trong tầm tay, lên chức vù vù

Tâm linh - Tử vi 26/10/2021 11:02

3 con giáp giàu sang, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong 7 tháng tới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến. Họ sống thực tế, luôn đặt công việc lên hàng đầu vì có làm mới có ăn. Người này không ngồi chờ vận may đến mà bản thân luôn tự lực cánh sinh, tự mình lao động để đạt thành công. Trong 7 tháng tới tuổi này sẽ gặp được nhiều thuận lợi, công việc vận hành trơn tru. Thời gian này con giáp sẽ có nhiều hỷ sự đang chờ đợi và có thể may mắn trúng số trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài, còn người làm công ăn lương cũng được cân nhắc để thăng chức. Tình duyên đỏ thắm quanh năm. Đặc biệt còn được sếp khen thưởng bất ngờ, tình duyên đỏ thắm.

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Tý vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi người tuổi Thìn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Bạn luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất. Trong năm Tân Sửu 2021, người cầm tinh con Rồng được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong 7 tháng tới, bản mệnh sẽ nắm được nhiều cơ hội đổi đời. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có trách nhiệm và không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số họ đều có tham vọng, không muốn thua thiệt và sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống. Con giáp may mắn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách, không ngại thất bại. Đối với họ, mọi kinh nghiệm đều là nguồn vốn quý giá để họ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong 7 tháng tới, cuộc sống của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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