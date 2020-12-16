Đúng ngày mai, thứ Năm 17/12/2020: 4 con giáp nghèo mấy cũng thành đại gia, cẩn thận kẻo tiền đè ngộp thở

Tâm linh - Tử vi 16/12/2020 04:59

Từ ngày mai trở đi 4 con giáp may mắn này sẽ bước sang trang mới của đời mình, không chỉ phú quý sang giàu mà còn hốt hết phúc lộc trong thiên hạ vào nhà.

Thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên 4 con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, muốn khổ cũng không được. 

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Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, Tuất không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi mới nhất chỉ rõ, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 17/12 con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt. Không chỉ rũ sạch vận đen, chiến thắng nghịch cảnh Tuất còn hút cạn lộc trời, của nả dư dôi.

Những ngày cuối năm Canh Tý không thành rồng cũng thành phượng, sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách chính là vận may trời cho Tuất. 

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Từ 17/12 trở đi con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, làm ăn phát đạt bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người bản lĩnh, ngoan cường nên Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khó. Thậm chí, càng gặp nhiều điều không như ý Dần càng có nhiều kinh nghiệm đáng quý mà hiếm ai bì được.

Số trời đã định, những ngày đầu năm Canh Tý 2020 bị tiểu nhân hãm hại nhưng từ 17/12 trở đi con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, làm ăn phát đạt bất ngờ. 

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Lương thưởng tăng vọt, có bạc tỷ trong ngân hàng nên trong 3 năm tới Thìn càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người nên Thìn có sự nghiệp hanh thông, công danh xán lạn, tương lai rộng mở phía trước. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên Thìn bị không ít người ganh ghét, hãm hại.

Phải chờ đến ngày mai Thìn mới vượt qua mọi kiếp nạn để đón phúc lộc trời cho. Lương thưởng tăng vọt, có bạc tỷ trong ngân hàng nên trong 3 năm tới Thìn càng vượng phát, giàu nứt đố đổ vách. 

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Tài lộc như ý, tình duyên viên mãn nên ai cũng phát hờn trước những gì con giáp tài năng này đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chỉ cần nắm bắt vận may trời cho Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong hôm nay. Tỵ đừng sợ gian khó, cũng đừng sợ vất vả bởi nhà cao cửa rộng, xế hộp bạc tỷ đang chờ bạn phía trước.

Không chỉ hôm nay, qua Tết Tân Sửu 2021 Tỵ sẽ càng giàu sang hưng thịnh. Tài lộc như ý, tình duyên viên mãn nên ai cũng phát hờn trước những gì con giáp tài năng này đang có.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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