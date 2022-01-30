Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 31/1/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp Cát khí căng tràn, tài lộc xuôi thuận, chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 06:10

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 31/1/2022, 3 con giáp may mắn phúc lộc đầy nhà, vận trình rực rỡ. Bản mệnh tài lộc hanh thông, cuộc sống phủ phê, sung túc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai lộc phát đầy nhà, ơn trên che chở nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập của Mão gia tăng không ngừng, đủ sức để bạn tận hưởng một cái tết trọn vẹn. Thêm nữa, con giáp là người biết cân đối chi tiêu nên bản mệnh vừa thoải mái sắm Tết lại vừa không rơi vào cảnh thâm hụt.

Các hoạt động ngoài trời có thể là ý hay với Mão. Con giáp nên dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả cũng như thắt chặt tình cảm với gia đình, bạn bè chí cốt. Đôi khi, nhờ vào dịp này mà con giáp sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới phát triển con đường công danh sự nghiệp trong tương lai.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào thứ Hai, người tuổi Ngọ cát khí căng tràn, thời vận thăng tiến. Trong ngày này, dù đã tạm gác lại công việc nhưng con giáp vẫn nhận được những khoản thu hoạch đáng kể. Có thể, Ngọ sẽ được ai đó “lì xì” sớm hoặc một dự án đầu tư trước đây tưởng chừng thua lỗ nhưng lại bất ngờ thắng lớn, mang đến lợi nhuận ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng có nhiều khởi sắc đáng kể. Nếu còn độc thân, con giáp đừng ngại tham gia vào những buổi tụ tập, các buổi gặp gỡ bạn bè, bởi rất có thể là nơi Ngọ tìm ra người hợp ý. Nếu đã có gia đình, sự hòa hợp của hai bạn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình rực rỡ, may mắn liên miên. Được quý nhân xuất hiện giúp đỡ, con giáp dễ dàng lướt qua khó khăn, chạm đến những thành công vang dội trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngoài ra, bản mệnh cũng rất biết sử dụng thế mạnh của mình để tạo thêm cơ hội kiếm tiền ngay cả trong ngày giáp Tết này.

Con giáp may mắn này được khuyên là nên chủ động làm những điều mà bạn cho là cần thiết để có một đầu tuần thật vui vẻ, tràn đầy sức sống. Đừng có ép bản thân vào công việc và quên đi những phút nghỉ ngơi, vui vẻ bên mọi người.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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