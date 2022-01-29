Trong những ngày Tết Nguyên đán, vận may ngút trời, 3 con giáp thăng tiến CÔNG DANH, vượng phát TÀI LỘC, mặc sức chi tiêu chẳng cần nhìn giá

Tử vi những ngày Tết Nguyên đán cho thấy, 3 con giáp may mắn vận trình thuận lợi, hầu bao căng chặt. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tài vận hanh thông, công danh phát đạt. Sau một năm làm việc không ngừng nghỉ, con giáp muốn dành ​thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Cho nên, các hoạt động tập thể là điều không thể thiếu. Mùi cần chuẩn bị tốt sức khỏe để có thể tha hồ ăn chơi, tận hưởng cuộc sống.

Tài vận của con giáp trong thời điểm này hanh thông thuận lợi. Lương thưởng của Mùi cao "ngút trời mây", bản mệnh tha hồ chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mệnh phú quý, vận trình xuôi thuận. Công việc đã được đưa vào quỹ đạo, thời điểm hiện tại, Thìn chỉ cần ngồi yên chờ tiền tài chảy vào túi. Bản mệnh sẽ có dịp hội ngộ với những người bạn đã lâu không gặp. Đây được xem là khởi đầu mới dự đoán cho bước phát triển vượt bật của tuổi Thìn trong sự nghiệp và tiền tài. Con giáp hãy tận dụng thật tốt khi có cơ hội nhé.

Chuyện gia đạo của Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những hiểu lầm trước đó được giải quyết, bản mệnh và các thành viên thu hẹp khoảng cách, gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong những ngày Tết Nguyên Đán lộc lá đầy nhà, làm ăn phát đạt. Con giáp đón nhận nhiều niềm vui tiền tài trong thời gian này. Đây có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Con giáp hầu bao rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu.

Ngoài ra, con giáp cũng có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì biết đâu sẽ thu được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, Mão chỉ nên vui là chính, tránh xa đà mù quán mà làm lỡ việc lớn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/1/2022, tai họa ập tới, 3 con giáp tiếng xấu đồn xa, tài lộc đứt đoạn, tiểu nhân đeo bám tìm cách ám hại Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng thứ Bảy ngày 29/1/2022, 3 con giáp xui xẻo bị kẻ gian ám hại, gặp nhiều thị phi. Vận trình lao dốc, bản mệnh phải đối mặt với những trắc trở khó lòng cứu vãn.

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