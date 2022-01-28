Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng thứ Bảy ngày 29/1/2022, 3 con giáp xui xẻo bị kẻ gian ám hại, gặp nhiều thị phi. Vận trình lao dốc, bản mệnh phải đối mặt với những trắc trở khó lòng cứu vãn.

Tuổi Dậu Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu liên tục gặp xui, tai họa ập tới. Con giáp phải đối mặt với vô vàn trắc trở cả trong công việc và cuộc sống. Những thất bại khiến con giáp không còn tự tin vào quyết định của mình. Con giáp xui xẻo này trở nên cáu gắt và đa nghi hơn. Điều này vô tình làm tổn thương đến những người quan tâm đến bạn. Mối quan hệ của bạn với mọi người, bao gồm cả với một nửa của bạn không được tốt. Một việc nhỏ cũng dễ bị hiểu nhầm, nếu bản mệnh là người hay suy diễn thì tình hình lại càng trở nên trầm trọng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão bị tiểu nhân đeo bám trong ngày thứ Bảy. Con giáp nên hết sức cẩn thận trong từng đường đi nước bước kẻo bị kẻ gian nắm thóp hãm hại. Nhiều việc bạn đã dự định tiến hành trong ngày này nhưng đành phải để thời gian khác. Nếu có thể bản mệnh nên ưu tiên để nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Chuyện tình cảm có nhiều xáo trộn, các cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Nếu muốn níu kéo mối quan hệ này, bản mệnh và người ấy cần thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trong thứ Bảy, người tuổi Ngọ thị phi bủa vây, xui xẻo liên tiếp. Con giáp phải chịu sự ngờ vực, điều tiếng không hay từ đồng nghiệp. Khi mọi người không tin tưởng vào bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình. Vấn đề tiền bạc cũng là thứ Ngọ cần phải lưu tâm trong thứ Bảy này. Con giáp nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, đặc biệt hạn chế cho mượn nợ. Bởi lẽ nhiều khả năng Ngọ sẽ không đòi lại được mà còn vây vào pháp luật. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-bay-ngay-29-1-2022-tai-hoa-ap-toi-3-con-giap-tieng-xau-don-xa-tai-loc-dut-doan-tieu-nhan-deo-bam-tim-cach-am-hai-448239.html