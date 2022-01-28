Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Hợi thuận đường công danh, tài vận xuôi thuận, Ngọ thị phi bủa vây, chú ý tiền bạc

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tý đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Con giáp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự giúp đỡ của quý nhân. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Ngày thứ Bảy được dự đoán sẽ có nhiều biến cố khiến người tuổi Sửu khó mà thích nghi kịp. Sự thay đổi cơ cấu hay môi trường làm việc vô tình đẩy con giáp vào rối loạn, dễ mắc sai sót. Bản mệnh cần tập trung hơn để có thể hoàn thành tốt công việc.

Tiền tài của Tý cũng từ đây mà có nhiều chuyển biến tích cực. Số tiền mà con giáp tích lũy được dư sức cho bạn sống thoải mái trong thời gian tới.

Tuổi Sửu bổng trở nên cố chấp hơn, rất dễ nghi ngờ lòng tốt của người khác. Lúc này bạn cũng nên cẩn trọng hơn với đồ đạc của mình kẻo bị trộm mất, nên ưu tiên dùng thẻ hơn là tiền mặt bạn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần có phần khởi sắc trong thứ Bảy. Con giáp nhận được một số cơ hội làm ăn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Tuy nhiên, vốn là con người nhiều hoài bảo và luôn tiến về phía trước, bấy nhiêu đây là chưa đủ với tuổi Dần.

Để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường sự nghiệp, bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình, đừng bó hẹp bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử nhìn nhận những vấn đề cũ trên những khía cạnh mới xem sao.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão mất thời gian và bị làm phiền bởi tiểu nhân trong ngày thứ Bảy. Nhiều việc bạn đã dự định tiến hành trong ngày này nhưng đành phải để thời gian khác. Nếu có thể bản mệnh nên ưu tiên để nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn đấy.

Chuyện tình cảm có nhiều xáo trộn, khó yên, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của hai người. Nếu muốn níu kéo mối quan hệ này, bản mệnh và người ấy cần thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Con giáp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, tránh trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối.

Áp lực từ công việc khiến con giáp luôn trong tình trạng lo âu, căng thẳng. Bạn nên tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, tránh ôm đồm nhiều việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy nên bắt tay vào thực hiện các công việc cá nhân quan trọng, hoặc các kế hoạch chuyên môn ngay lập tức, để sau đó bạn có thể thư giãn và có một khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái.

Dự đoán, con giáp sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, nhờ có quý nhân giúp đỡ cùng với năng lực của mình, Tỵ sẽ nhanh chóng tay qua nạn khỏi, chạm đến những thành công vang dội.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp trong thứ Bảy. Khi mọi người không tin tưởng vào bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Con giáp cũng nên cẩn trọng với những vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Ngọ hạn chế cho mượn nợ vì nhiều khả năng sẽ không đòi lại được mà còn vây vào pháp luật.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Mùi

Ngày thứ Bảy của người tuổi Mùi diễn ra êm ả, không có quá nhiều thay đổi. Bản mệnh dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngày này có thể đọc sách để tâm hồn rộng mở hơn, biết đâu bạn có thêm những ý tưởng hay ho từ đó.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà tài lộc của con giáp có dấu hiệu đi xuống mà ngược lại ngày càng hưng thịnh. Những dự án mà con giáp rót vốn nay đã bắt đầu sinh lời. Mùi tha hồ thu vé tiền của, có được cuộc sống dư dả, giàu sang.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Thân

Với vốn hiểu biết phong phú, người tuổi Thân dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể là người dẫn dắt đồng nghiệp, bạn bè đi đến thành công.

Con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Dậu

NGười tuổi Dậu liên tục gặp xui xẻo, tai họa trong ngày thứ Bảy. Công việc của con giáp phải đối mặt với vô vàn trắc trở. Những thất bại vừa quan khiến con giáp không còn tự tin vào quyết định của mình từ đó phát sinh cáu gắt.

Mối quan hệ của bạn với những người xung quanh mình, bao gồm cả với một nửa của bạn không được tốt. Một việc nhỏ cũng dễ bị hiểu nhầm, nếu bản mệnh là người hay suy diễn thì tình hình lại càng trở nên trầm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hầu như thuận lợi trong mọi mặt. Người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẽ ngày một phát triển, có được đột phá trong sự nghiệp. Với những ai làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tín nhiệm và giao cho một vị trí tốt hơn, giúp bạn ngày một khẳng định bản thân.

Con giáp đang đón nhận những dấu hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, nếu còn độc thân, Tuất có thể sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhờ phúc lộc dồi dào mà Thần Tài đưa tới nên những ngày cuối năm làm ăn rất phát đạt, hanh thông. Nhiều người nắm bắt cơ hội đầu tư và hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận đáng kể trong tương lai.

Chuyện tình cảm của Hợi có nhiều chuyển biến đáng kể. Con giáp và nửa kia tâm đầu ý hợp và đang tính đến chuyện hỷ sự trong thời gian tới.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.