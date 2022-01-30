Tử vi tuần mới (31/1 - 6/2), thổi bay tà khí, 3 con giáp TÀI VẬN bừng sáng, CÔNG DANH thăng hạng, liên tiếp đón nhận MAY MẮN từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 05:45

Tử vi tuần mới (31/1 - 6/2) chỉ rõ, 3 con giáp liên tục đón nhận vận may, làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh xây dựng cuộc sống dư dả, giàu sang.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bước sang tuần mới vận trình phát đạt, tiền bạc hanh thông. Có quý nhân soi đường chỉ lối, con giáp đạt được thành công vang dội. Bản mệnh khẳng định được vị thế của bản thân, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho riêng mình. Vấn đề tài lộc của Tỵ cũng có nhiều biến đổi đáng chú ý. Con giáp được trả công xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra, tiền bạc dư dả, xuôi thuận.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của Tỵ cũng có nhiều khởi sắc. Các cuộc hội họp bạn bè có thể mang đến cho Tỵ cơ hội gặp gỡ nhiều người, nhanh chóng tìm được đối tượng như ý.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trải quan tuần mới một cách êm đềm, thuận lợi. Tạm gác lại công việc, Tuất tận hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình, bạn bè. Con giáp may mắn này cũng nên dành thời gian sắp xếp, lên kế hoạch cho thời gian tối để sự nghiệp dễ dàng thăng tiến hơn. 

Chuyện tài lộc của Tuất trong thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Những mối làm ăn mà con giáp rót vốn lúc trước nay đã sinh lời. Tuất thu được nguồn lợi không nhỏ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần mới vận mệnh xoay chuyển, măn mắn phủ đầy. Con giáp kiếm được một khoảng không nhỏ nhờ vào những phi vụ làm ăn mạo hiểm. Nhờ vào kinh nghiệm vốn còn lại được Cát Tinh phù trợ, Dậu gặp dữ hóa lành, chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Tình hình sức khỏe của con giáp cũng có nhiều khởi phát. Nếu Dậu là mệnh nữ sẽ thăng hạng nhan sắc, thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn chung, thời gian tới, cả tình duyên và sự nghiệp của Dậu để hanh thông, thuận lợi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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