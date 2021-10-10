Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/10/2021, 3 con giáp may mắn hội tụ, tài vận ngút trời, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 06:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 11/10/2021, 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tiền tài đầy đủ, sống đời giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ

Bước sang thứ Hai, người tuổi Ngọ vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi. Con giáp vươn lên mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành tựu. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp tiến hành những dự định đã ấp ủ từ lâu. Thời gian đầu, Ngọ có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Thời vận đang lên, Ngọ làm gì cũng sẽ thành công vang dội.

Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng có nhiều biến đổi tích cực. người độc thân có thể tìm thấy chân ái của đời mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào thứ Hai, tài vận của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió, hoàng kim phủ đầy. Đây là thời gian con giáp làm ăn phát đạt, không lo cơm ăn áo mặc. Điều Mão cần làm là dốc lòng với công việc của riêng mình. Khi đó, bản mệnh sẽ tìm được hướng đi trong sự nghiệp, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn.Từ đây, người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều phúc lộc, cuộc sống hạnh phúc, gia đình sung túc, vinh hiển.

Cuối ngày là khoảng thời gian tài vận hưng thịnh nhất, con giáp có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ những người xung quanh.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất sẽ có nhiều bước đột phá. Công việc thuận lợi, dù con giáp làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công. Con giáp được cấp trên tin tưởng nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của bản mệnh vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Nếu nắm bắt được may mắn thì cơ hội có được cuộc sống sung túc, đủ đầy ở ngay trước mắt họ.

Ngoài ra, con giáp tuổi Tuất cũng không phải lo những chuyện mâu thuẫn, lục đục trong gia đình, mọi người trong nhà đều yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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