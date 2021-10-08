Khổ tận cam lai: 3 con giáp may mắn vận trình xoay chuyển, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc trong 88 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 18:00

Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh phát triển, tài vận hanh thông. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ giàu lên trông thấy. tiền bạc đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Giai đoạn 88 ngày tới là  thời kỳ đỉnh cao về tài vận Phúc Tinh soi chiếu của người tuổi Ngọ. Con giáp không chỉ được tăng chức, tăng lương, tăng thưởng mà còn có cơ hội nhận được những niềm vui tài lộc bất ngờ. 

Ngoài ra, Ngọ cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự. Đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý, cuối năm thậm chí mua nhà, tậu xe.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

"Khổ tận cam lai", trong 88 ngày, mọi sóng gió của người tuổi Dần đều vượt qua. Nếu nắm bắt được cơ hội thì bản mệnh sẽ nắm bắt cơ hội thăng hoa đổi đời. Con giáp may mắn này được dự đoán sẽ nhận được một khoản tiền thừa kế hoặc tiền do người trong gia đình giúp đỡ, ủng hộ. Khi cầm tiền trong tay, bạn cần lên kế hoạch chi tiêu hoặc đầu tư thật chính xác, có như vậy mới không phụ lòng những người đã tin tưởng vào yêu mến mình.

Ngoài ra, con đường tình duyên của Dậu của khá thuận lợi, con giáp có thể gặp được nhân duyên tốt, chuyện hỷ kéo đến tận nhà.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 88 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ có nhiều bước đột phá. Công việc có nhiều thuận lợi. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công. Được cấp trên đánh giá cao nên con giáp này có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của Tuất vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần.

Tuy nhiên, con giáp cũng nên lưu tâm đến vấn đến sức khỏe, tránh "tham công tiếc việc" mà làm tổn hại bản thân mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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