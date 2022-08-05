Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/8/2022, vét sạch lộc trời,3 con giáp ‘số hưởng’ liên tiếp gặp may, tiền tài vượng phát, cát lộc đầy nhà, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 06:40

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/8/2022, 3 con giáp may mắn tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, vạn sự như ý, phú quý phát tài.

Tuổi Sửu

Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh. Con giáp thể hiện được ưu thế của mình trong công việc nên được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Đường tài lộc của con giáp có nhiều dấu hiệu tích cực. Tiền tài dư dả, bản mệnh sống trong đủ đầy, sung sướng không lo không nghĩ. Tuy nhiên, Sửu cũng đừng vì thế mà ý lại, lơ là công việc mà hãy tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình. 

Các mối quan hệ xã hội hài hòa. Bản mệnh được nhiều người yêu quý nên rất dễ gặp được lương duyên. Vận trình sắp tới, con giáp có thể sẽ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ.

 

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Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy làm gì cũng gặp may mắn. Được quý nhân trợ giúp, bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mà không vướng trở ngại gì. Hãy tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao vị thể, mở đường cho sự thăng tiến vượt bậc trong tương lai. Tài lộc của con giáp trong thời gian này thăng hạng đáng kể. Bản mệnh ăn nên làm ra, tiền của đầy nhà, tha hồ chi tiêu không cần nhìn giá.

Trong tình cảm, người độc thân được nhiều người khác phái mến mộ, có thể sẽ thoát ế trong nay mai. Người đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Thìn trong thứ Bảy làm gì cũng gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy khó khăn qua đi, tài lộc thăng tiến. Cát Tinh soi chiếu, con giáp may mắn không cần tốn nhiều công sức vẫn đạt được mục tiêu mình đặt ra. Vận trình tài lộc rực rỡ. Công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi đem lại cho con giáp lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung, vận trình hanh thông, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để trở nên giàu có, sống trong gấm vóc, lụa là.

Trong tình cảm, người độc thân dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người đang trong một mối quan hệ tìm được tiếng nói chung sau bao mâu thuẫn, hiểm lầm. 

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Người tuổi Dậu trong thứ Bảy khó khăn qua đi, tài lộc thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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