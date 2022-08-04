Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), thần may mắn chiếu cố, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, thay đổi thời vận, đón nhận vô vàn hỷ sự, điềm lành

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 22:16

Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), 3 con giáp may mắn hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Công việc của Sửu trong 9 ngày tới sẽ phất lên như diều gặp gió. Cả danh tiếng và tiền của đều được nâng tầm rõ rệt, nhà cửa - xe hơi chờ Sửu tới rước. Ngoài công việc chính, con giáp may mắn này có thể thử sức ở một vài mảng mới mà từ trước tới nay chưa hề đụng tay tới để tìm kiếm cơ hội rèn luyện bản thân. Thời vận đang đến nên đa phần tuổi Sửu làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao.

Ngoài ra, vận tài lộc của con giáp chuyển biến rõ rệt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó.

Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), thần may mắn chiếu cố, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, thay đổi thời vận, đón nhận vô vàn hỷ sự, điềm lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp chưa khi nào lại thuận lợi đến vậy. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đường tài lộc vượng sắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này chủ yếu là đến từ công việc chính.

Tam hợp mang lại khoảnh khắc ngọt ngào mà con giáp luôn ao ước, con giáp này và đối phương rất tâm đầu ý hợp, thậm chí con giáp này chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý.

Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), thần may mắn chiếu cố, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, thay đổi thời vận, đón nhận vô vàn hỷ sự, điềm lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới vô cùng hanh thông. Con giáp đang tự mở cánh cửa thăng tiến cho mình nhờ khả năng nhạy bén, linh hoạt. Cấp trên vô cùng tín nhiệm vì giao nhiệm vụ nào bạn cũng hoàn thành xuất sắc.  Công việc vô cùng thuận lợi, nhờ thế mà tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Đường tài lộc của con giáp có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng. Bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình.

Chuyện tình yêu ngọt ngào vững chắc. Đối phương lại là tuýp người bạn thích, chững chạc và biết quan tâm nên cả hai có thể duy trì mối quan hệ dài lâu.

Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), thần may mắn chiếu cố, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, thay đổi thời vận, đón nhận vô vàn hỷ sự, điềm lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 9 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu sang tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 3 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng