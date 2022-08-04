Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), thần may mắn chiếu cố, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, thay đổi thời vận, đón nhận vô vàn hỷ sự, điềm lành

Tử vi 9 ngày tới (5/8 - 13/8), 3 con giáp may mắn hanh thông tài lộc, khí thế ngút trời, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu Công việc của Sửu trong 9 ngày tới sẽ phất lên như diều gặp gió. Cả danh tiếng và tiền của đều được nâng tầm rõ rệt, nhà cửa - xe hơi chờ Sửu tới rước. Ngoài công việc chính, con giáp may mắn này có thể thử sức ở một vài mảng mới mà từ trước tới nay chưa hề đụng tay tới để tìm kiếm cơ hội rèn luyện bản thân. Thời vận đang đến nên đa phần tuổi Sửu làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao. Ngoài ra, vận tài lộc của con giáp chuyển biến rõ rệt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vận trình người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp chưa khi nào lại thuận lợi đến vậy. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đường tài lộc vượng sắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này chủ yếu là đến từ công việc chính. Tam hợp mang lại khoảnh khắc ngọt ngào mà con giáp luôn ao ước, con giáp này và đối phương rất tâm đầu ý hợp, thậm chí con giáp này chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới vô cùng hanh thông. Con giáp đang tự mở cánh cửa thăng tiến cho mình nhờ khả năng nhạy bén, linh hoạt. Cấp trên vô cùng tín nhiệm vì giao nhiệm vụ nào bạn cũng hoàn thành xuất sắc. Công việc vô cùng thuận lợi, nhờ thế mà tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Đường tài lộc của con giáp có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng. Bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Chuyện tình yêu ngọt ngào vững chắc. Đối phương lại là tuýp người bạn thích, chững chạc và biết quan tâm nên cả hai có thể duy trì mối quan hệ dài lâu. Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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