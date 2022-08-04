Tử vi 12 ngày tới (5/8 - 16/8), sách tiên tri tương truyền, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, vét sạch may mắn trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 18:40

Tử vi 12 ngày tới (5/8 - 16/8), 3 con giáp may mắn có số đại gia, phú quý phát tài, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Nếu là người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhuận cao. Bạn có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Mặt khác, người tuổi Dần cũng cần rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Đồng thời họ cũng cần kiềm chế tính nóng nảy của mình kẻo làm hỏng việc.

Gia đạo an ổn, chuyện tình cảm của bạn được nhiều người ủng hộ. Con giáp có thể đón nhận tin vui bất ngờ trong thời gian này, hãy chờ xem đó là gì nhé.

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Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 12 ngày tới vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả. Những thử thách ban đầu chính là bàn đạp để bản mệnh tiến bước xa hơn ở hiện tại. Tinh thần nhiệt tình và sôi nổi giúp con giáp này có thêm nhiều dũng khí để khiêu chiến với khó khăn và giành lấy thành tựu cho riêng mình. Cơ hội trời cho không phải lúc nào cũng có sẵn trước mắt, con giáp nhất định không được bỏ lỡ để có thể phất lên thành đại gia.

Đối đãi với bạn bè, người thân, người thương, con giáp đều rất thoáng, tặng quà mua đồ hay chiêu đãi vui chơi ăn uống đều chẳng cần suy nghĩ. Những người xung quanh chính là động lực để con giáp cố gắng từng ngày.

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Người tuổi Mão trong 12 ngày tới vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn mang vận quý nhân, có số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bạn được củng cố và ổn định hơn. 

Những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được Ấn tinh dẫn mai làm mối, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. 

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Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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