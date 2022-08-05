Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/8/2022, vận may lụi tàn, tiền tài tiêu tán, 3 con giáp bị Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo trăm bề, sự nghiệp thê thảm, dễ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 03:46

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/8/2022, 3 con giáp xui xẻo bị Hung Tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thê thảm, tiền tài tiên tan, sống trong khó khăn, vất vả.

Tuổi Tý

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý vận trình ảm đạm, sự nghiệp tiên tan. Tiểu nhân đeo bám, công việc của con giáp liên tục xảy ra trục trặc, chậm tiến độ. Bạn cảm thấy chán nản, tinh thần tụt dốc không phanh. Điều này càng khiến cho Tý dễ đưa ra những quyết định không chính xác, sai càng thêm sai. Con giáp được khuyên là hãy xốc lại tinh thần để có thể kịp thời xử lý “mớ bồng bông” trước mắt, nghênh đón một tương lai tươi sáng hơn.

Tình cảm đôi lứa gặp một chút trục trặc vì niềm tin cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn. Cặp đôi nên hạ thấp cái tôi và chịu lắng nghe, thấu hiểu cho những khó khăn của đối phương nế vẫn còn muốn níu kéo mối quan hệ này.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Tý vận trình ảm đạm, sự nghiệp tiên tan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy đón nhận nhiều điều không may mắn. Con giáp trong thời gian này trở nên cố chấp và chỉ thích làm theo ý mình nên  quan hệ với người xung quanh không được tốt. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp vì có thể con giáp tìm được hướng đi mới trong tương lai hoặc giải quyết tình hình khó khăn trước mắt. 

Con giáp nên biết cân bằng thời gian là việc và cuộc sống hằng ngày. Bạn quá bận rộn nên thờ ơ với những người thân yêu, tình cảm giữa các thành viên dần trở nên lạnh nhạt, xa cách. Con giáp cũng nên dành thời gian bên gia đình, tạo dựng những kỷ niệm đẹp bên nhau.

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Người tuổi Dần trong thứ Bảy đón nhận nhiều điều không may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo. Con giáp xui xẻo làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Tử vi dự đoán, con giáp có tiểu nhân vây quanh, bày mưu tính kế phá hoại công sức mà bạn tạo dựng. Tài lộc của con giáp cũng không quá dồi dào. Tỵ không nên chi tiêu hoang phí vì dễ vướng nợ nần, túng thiếu.

Vận trình tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi. Người đã có gia đình vướng nhiều mâu thuẫn, yếu tố kẻ thứ 3 có dấu hiệu xuất hiện càng khiến cho cục diện thêm tệ hại. Người còn độc thân cần mở lòng mới có thể đón nhận nhân duyên.

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 Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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