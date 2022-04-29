Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/4/2022, mây đen che lấp tương lai, 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp lung lay, tiểu nhân rắp tâm hãm hại, tài lộc lao dốc không thấy điểm dừng

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/4/2022, 3 con giáp xui xẻo công danh tụt lùi, tiền tài khốn khó, đón nhận nhiều tin tức không hay.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thứ Bảy ngày vận trình u tối, gặp nhiều điều không may. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng bản mệnh vẫn phải gánh chịu áp lực to lớn từ công việc. Nhiều vấn đề bất chợt phát sinh khiến bản mệnh không kịp trở tay. Hơn nữa, vốn là người có trách nhiệm, con giáp không an tâm khi nghỉ ngơi mà chưa làm xong việc của mình. Tài chính từ đây cũng bị đe dọa, con giáp nên cẩn trọng chi tiêu trong thời điểm này. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải chuyện buồn trong tình cảm. Gia đình lục đục không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này muộn phiền.

Người tuổi Tý trong thứ Bảy ngày vận trình u tối, gặp nhiều điều không may - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ bị Hung Tinh soi chiếu lãnh đủ tai ương. Con giáp có thể sẽ vất vả làm việc mọi việc một mình trong ngày nghỉ lễ mà không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Tuy nhiên, thay vì kêu ca, than thân trách phận, con giáp hãy nhanh chóng hoàn thành và trở về với gia đình. Đừng lo vì bản mệnh có thể được đền bù xứng đáng trong tương lai. Sức khỏe không được tốt, đặc biệt là tình trạng của da trong những ngày thời tiết ẩm ương như. Hãy đi gặp bác sĩ ngay nếu tình trạng ngày càng nghiêm trọng nhé.

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ bị Hung Tinh soi chiếu lãnh đủ tai ương - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng vào thị phi với những người xung quanh. Con giáp nên chú ý dĩ hòa vi quý, chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng khiến chuyện bé xé ra to. Bạn được khuyên là không nên kiêu ngạo mà vội vàng đưa ra quyết định trong mọi việc sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo dậm chân tại chỗ. Người độc thân chưa tìm thấy nhân duyên, còn người đã thành gia lập thất thì gia đình lục đục, mâu thuẫn trăm bề. Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng vào thị phi với những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mão vận mệnh khai thông, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mão đón nhận nhiều tin vui tài lộc, vận trình thăng hoa rực rỡ. Trong khi đó, người tuổi Ngọ vướng nhiều thị phi, bị kẻ gian gây chuyện hãm hại.

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