Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/4/2022, mây đen che lấp tương lai, 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp lung lay, tiểu nhân rắp tâm hãm hại, tài lộc lao dốc không thấy điểm dừng

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Bảy ngày vận trình u tối, gặp nhiều điều không may. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng bản mệnh vẫn phải gánh chịu áp lực to lớn từ công việc. Nhiều vấn đề bất chợt phát sinh khiến bản mệnh không kịp trở tay. Hơn nữa, vốn là người có trách nhiệm, con giáp không an tâm khi nghỉ ngơi mà chưa làm xong việc của mình. Tài chính từ đây cũng bị đe dọa, con giáp nên cẩn trọng chi tiêu trong thời điểm này.

Bản mệnh có thể sẽ gặp phải chuyện buồn trong tình cảm. Gia đình lục đục không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này muộn phiền.