Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mão vận mệnh khai thông, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá

Người tuổi Tý trong thứ Bảy có thể sẽ gặp phải những điều không như ý. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng bản mệnh vẫn không thoát được khỏi áp lực của công việc. Con giáp là người có trách nhiệm nên không an tâm khi nghỉ ngơi mà chưa làm xong việc của mình. Vận tài lộc cũng có có nhiều đe dọa, con giáp nên cẩn trọng chi tiêu trong thời điểm này.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Thần Tài mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Sửu trong thứ Bảy. Những thành công trước đó giúp con giáp thu về lợi nhuận to lớn. Trong ngày lễ này, bản mệnh hoàn toàn có khả năng thỏa sức chi tiêu, mua sắm mà không lo nghĩ. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết giữa chừng mực và sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Bản mệnh có thể sẽ gặp phải chuyện buồn trong tình cảm. Gia đình có mâu thuẫn lục đục, không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này muộn phiền.

Gia đạo có tiệc tùng vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Sự sum họp của những thành viên trong gia đình giúp con giáp có thêm nhiều động lực trong cuộc sống.

Thần Tài mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Sửu trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy đã dễ vướng vào chuyện thị phi với những người xung quanh. Thêm một việc chi bằng bớt một việc, con giáp chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng khiến chuyện bé xé ra to. Con giáp được khuyên là không nên kiêu ngạo mà vội vàng đưa ra quyết định trong mọi việc sẽ dễ dẫn đến sai lầm.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng không có gì tiến triển. Người độc thân chưa tìm thấy nhân duyên, còn người đã thành gia lập thất thì gia đình lục đục, mâu thuẫn trăm bề.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong thứ Bảy diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi con giáp còn chưa biết giải quyết khó khăn thế nào thì quý nhân xuất hiện giúp chuyển bại thành thắng, có được những thành tựu mà mình mong muốn. Đường tài lộc thăng hoa. Cấp trên đang cân nhắc việc tăng lương thưởng cho con giáp này nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc.

Sức khỏe của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya để luôn giữ vững phong độ như hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy vận trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Khối lượng công việc không quá nhiều, thêm việc con giáp chủ động sắp xếp nên nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ được giao, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc không ngừng. Bạn cảm thấy hài lòng với kết quả hiện tại và có thêm động lực để cố gắng.

Chuyện tình cảm của con giáp ngọt ngào. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân, bạn bè.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vướng mắc những tác động xấu trong ngày thứ Bảy. Con giáp có thể sẽ vất vả làm việc mọi việc một mình dù là ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng chớ tốn thời gian than thân trách phận, bởi việc đó chẳng hề đem lại lợi ích thiết thực nào.

Sức khỏe không được tốt, đặc biệt là tình trạng của da trong những ngày thời tiết ẩm ương như thứ Bảy. Thêm vào đó, con giáp cũng gặp nhiều vấn đề tài chính nan giải nên cần cẩn trọng chi tiêu.

Người tuổi Tỵ vướng mắc những tác động xấu trong ngày thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy diễn ra với nhiều biến động. Con giáp này đang yên đang lành bỗng dưng phải gánh nhiều khá nhiều chuyện rắc rối phát sinh bất ngờ. Khó khăn, áp lực chồng chất cộng thêm tiểu nhân ám hại khiến bản mệnh sớm bỏ cuộc nếu không có bản lĩnh vững vàng.

Vận trình tài lộc sa sút. Bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao do có điềm báo bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Con giáp cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Vợ chồng luôn cảm thông, thấu hiểu cho nhau, ai cũng có ý thức chăm lo gia đình nên dù có những lúc mâu thuẫn, bất đồng ý kiến thì cũng nhanh chóng được hóa giải. Người độc thân thích cuộc sống tự tại và chưa nghĩ nhiều đến chuyện lứa đôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Bảy dành quá nhiều thời gian cho công việc. Ngày nghỉ, bạn nên ở bên người thân nhiều hơn, bởi tình thân là điều quan trọng nhất, dù có nhiều tiền bạc cũng không mua được.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng do những suy nghĩ khác biệt. Dù mỗi thế hệ có một quan điểm, 1 cách nghĩ khác nhau nhưng bạn nên thử lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy sự nghiệp khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tìm được tình yêu đích thực. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai.

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy sự nghiệp khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Bảy, công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất được đánh giá là lý tưởng. Nguồn cảm hứng bất tận mang lại nhiều cơ hội chuyển mình cho người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo. Nếu duy trì tốt tinh thần này thì con đường tương lai của bạn sẽ còn rộng mở hơn.

Chuyện tình cảm tươi sáng hài hoà. Người độc thân có sự cởi mở hơn trong các mối quan hệ xã giao, nhờ vậy mà dễ dàng làm quen được thêm nhiều người bạn mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trong thứ Bảy diễn ra không thuận lợi. Con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để đối mặt với những rắc rối phát sinh bất ngờ. Lại thêm ảnh hưởng của ngày tương xung nên bản mệnh phải tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không nhận được sự trợ giúp từ bất cứ ai.

Sức khỏe của con giáp có phần kém sắc. Những căn bệnh cũ tái phát khiến con giáp chịu không ít khó khăn. Con giáp nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.