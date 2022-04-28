Tử vi 10 ngày tới (29/4 - 7/5), trời cao ban điềm lành, vận trình nở hoa rực rỡ, 3 con giáp mở túi đón tiền tài, khai thông công danh, hanh thông phúc khí, hỷ sự tìm đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 18:11

Tử vi 10 ngày tới (29/4 - 7/5), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài phát đạt, tận hưởng đủ mọi phúc khí, cát lành.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất trong 10 ngày tới có nhiều điểm sáng. Có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ nên con giáp liên tiếp đón nhận thành công. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp.

Phương diện tiền bạc của con giáp cũng vô cùng thuận lợi. Nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Nhìn chung, vận trình của con giáp dễ dàng, thông thuận.

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Vận trình của người tuổi Tuất trong 10 ngày tới có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong 10 ngày tới diễn ra tương đối suôn sẻ. Tử vi cho biết con giáp có thể tranh thủ mở rộng các mối quan hệ xã giao cho mình. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho bạn, đặc biệt là người làm kinh doanh khi muốn tìm kiếm bạn hàng, đối tác trong tương lai. Vận trình tài lộc dồi dào. May mắn ngập tràn mang lại cho con giáp cuộc sống giàu sang, sung túc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nhanh chóng tìm ra một nửa yêu thương sau khoảng thời gian cô đơn. Người đã có gia đình duy trùy tình cảm ngọt ngào, lãng mạn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Công việc của tuổi Thân trong 10 ngày tới diễn ra tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn có xu hướng tỏa sáng, đạt được nhiều thành công. Con giáp không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. 

Quan hệ gia đình của con giáp diễn ra thuận lợi. Con giáp may mắn và các thành viên duy trì tình cảm sâu sắc. Tổ ấm chính là nguồn động lực to lớn của bạn để cố gắng từng ngày.

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn có xu hướng tỏa sáng, đạt được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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