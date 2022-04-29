Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/4/2022, thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, phước khí từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 06:45

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/4/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc dồi dào, vận khí hưng thịnh, có được những niềm vui bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào thứ Bảy đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Những thành công trước đó giúp con giáp có được lợi nhuận khổng lồ. Trong ngày lễ này, bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi như một món quà xứng đáng cho bản thân sau thời gian làm việc chăm chỉ. Bạn hoàn toàn có thể thỏa sức mua sắm mà không lo nghĩ.Tuy nhiên, hãy biết giữa chừng mực và  sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Những bữa tiệc ấm cúng hay các cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân không thể nào vắng mặt bạn.Sự sum họp của những thành viên trong gia đình giúp con giáp có thêm nhiều động lực trong cuộc sống.

con giap may man 1
Người tuổi Sửu vào thứ Bảy đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn vận trình diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Công việc thảnh thơi cộng thêm việc con giáp may mắn này biết sắp xếp hợp lý nên nhanh chóng hoàn thành một cách xuất sắc. Bản mệnh tận hưởng thời gian nghỉ lễ bên gia đình. Thìn cảm thấy hài lòng với kết quả hiện tại và có thêm động lực để cố gắng.

Chuyện tình cảm của con giáp ngọt ngào. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân, bạn bè. Những người độc thân có cơ hội gặp gỡ lương duyên, xây dựng mối quan hệ bền chặt.

con giap may man 2
Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn vận trình diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong thứ Bảy suôn sẻ. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp vượt qua những khó khăn, thử thách một cách dễ dàng, một bước chuyển bại thành thắng. Đường tài lộc thăng hoa. Mão được cân nhắc tăng lương, thưởng nóng nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc.

Sức khỏe của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Thế nhưng, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya để luôn giữ vững phong độ như hiện tại.

con giap may man 3
Vận trình của người tuổi Mão trong thứ Bảy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày 30/4 Tử vi con giáp may mắn tư vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 17 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 17 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng