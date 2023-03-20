Đúng ngày mai, Thứ Ba 21/3/2023, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 12:45

Thứ Ba 21/3/2023, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc vào đúng ngày mai. Do tác động của ngày Dần Mộc tự hình nên người tuổi này luôn có cảm giác bất an, buồn phiền. Bên cạnh đó, bản mệnh còn tự so sánh bản thân với người khác, song lại không biết rằng sự so sánh này khá khập khiễng, không công bằng. 

Ngoài ra, nhắc nhở, con giáp xui xẻo này không nên mua sắm cho bằng bạn, bằng bè. Thay vào đó, hãy dành tiền cho những điều phù hợp với mình như đi du lịch cùng gia đình, học một khóa học nào đó, để dành tiết kiệm,...

Đúng ngày mai, Thứ Ba 21/3/2023, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ không được hanh thông và suôn sẻ. Dù thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình trong quá trình làm việc, nhưng do tính cách kiêu căng, ngạo mạn nên người tuổi này bị cô lập ở môi trường làm việc tập thể. Ngoài ra, tốt nhất là con giáp này hãy rõ ràng trong việc vay mượn và chi tiêu. Nếu không thì bạn sẽ gặp những khúc mắc liên quan đến chuyện tiền bạc, thậm chí là rất dễ phá hủy các mối quan hệ. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp sóng gió. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi không thể giải quyết một sớm một chiều nên trở thành lý do gia tăng các cuộc cãi vã. Người độc thân dù có cơ hội yêu đương nhưng vì chưa mở lòng nên chuyện tình yêu chẳng đi đến đâu. 

Đúng ngày mai, Thứ Ba 21/3/2023, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dường như Hung Tinh vô tình đẩy người tuổi này vào tình cảnh thất vọng bởi những nỗ lực của mình không được đền đáp một cách xứng đáng. Cơ hội chuyển mình tưởng như đã nắm chắc trong tay, song lại cuỗm đi mất. Vận trình tài lộc cũng cần chú ý một vài điều. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác bởi cơ hội kiếm tiền chẳng đến một cách dễ dàng như vậy. 

Vận trình tình cảm có một chút xáo trộn. Đào hoa xấu có thể gây ra nhiều không ít chuyện buồn giữa bạn và người ấy trong quá trình chung sống với nhau. Do đó, cả hai cần phải thẳng thắn với nhau để giải quyết khúc mắc trong lòng. 

Đúng ngày mai, Thứ Ba 21/3/2023, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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