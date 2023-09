Đúng ngày mai, Thứ Ba 21/3/2023, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc vào đúng ngày mai. Do tác động của ngày Dần Mộc tự hình nên người tuổi này luôn có cảm giác bất an, buồn phiền. Bên cạnh đó, bản mệnh còn tự so sánh bản thân với người khác, song lại không biết rằng sự so sánh này khá khập khiễng, không công bằng.

Ngoài ra, nhắc nhở, con giáp xui xẻo này không nên mua sắm cho bằng bạn, bằng bè. Thay vào đó, hãy dành tiền cho những điều phù hợp với mình như đi du lịch cùng gia đình, học một khóa học nào đó, để dành tiết kiệm,...