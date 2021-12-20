Đúng ngày mai, thứ ba - 21/12/2021, 3 con giáp bị cản trở con đường sự nghiệp, mọi việc không hanh thông, tiểu nhân luôn tìm cách quấy phá

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 16:29

Ngày mai thứ ba - 21/12/2021, 3 con giáp dưới đây vương phải vận xui, con đường sự nghiệp bị cản trở, có người còn bị tiểu nhân tìm mọi cách phá hoại.

 

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình ngày mai 21/12 của người tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm do chịu tác động của cục diện Mão Tý Tương Hình. Bản mệnh có thể tự tay phá hỏng những mối quan hệ xã giao đã dày công vun đắp chỉ vì tính nóng nảy của mình. Lời nói ra thẳng thắn quá mức rất dễ làm mất lòng người khác.

Đúng ngày mai, thứ ba - 21/12/2021, 3 con giáp bị cản trở con đường sự nghiệp, mọi việc không hanh thông, tiểu nhân luôn tìm cách quấy phá - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình ngày mai 21/12 của người tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm do chịu tác động của cục diện Mão Tý Tương Hình. Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên chiếu mệnh càng gây thêm gặp sóng to gió lớn cho con giáp này. Điềm báo cho thấy bạn dễ bị đối thủ hoặc người khác chơi xấu dẫn tới hậu quả khôn lường. Bản mệnh chớ nên tiến hành các công việc có liên quan tới lĩnh vực tài chính hay gặp gỡ khách hàng bàn việc ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn trong ngày này.

Tử vi tuổi Sửu

Ngày mai thứ 3, 21/12/2021, Thiên Quan xuất hiện là điềm báo có tiểu nhân ngáng trở vận trình hôm nay của người tuổi Sửu. Hung tinh ám hại, bản mệnh cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở, từ đó khiến cho công việc của bản mệnh khó bề tiến triển thuận lợi như bình thường.

Mộc khắc Thổ cũng khiến cho chuyện tình cảm của Sửu này không được suôn sẻ. Dường như hôm nay không phải là ngày may mắn của Sửu. Những bất đồng trong chuyện thường ngày khiến cho bạn và người ấy đều cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục nói chuyện với nhau.

Tử vi tuổi Dần

Theo tử vi ngày mai, thứ 3 - 21/12/2021, Thương Quan nhập cục, người tuổi Dần có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình. Bạn có tham vọng và cũng luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, song bạn lại quá tự tin vào bản thân, cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bạn bỏ qua bởi không chú tâm đến chi tiết.

Đúng ngày mai, thứ ba - 21/12/2021, 3 con giáp bị cản trở con đường sự nghiệp, mọi việc không hanh thông, tiểu nhân luôn tìm cách quấy phá - Ảnh 2
Theo tử vi ngày mai, thứ 3 - 21/12/2021, Thương Quan nhập cục, người tuổi Dần có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình. Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh. Người tuổi Dần nên chú ý ăn uống đúng giờ, chớ bỏ bữa dù công việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Khi ăn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đến công việc, bởi đó chính là một nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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