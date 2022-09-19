Đúng ngày mai, thứ Ba (20/9), "thuyền to thì sóng lớn", 3 con giáp khó lòng tránh hoạ, tiểu nhân rình mò ám hại đủ đường, dễ gặp thị phi, tiền bạc - công danh khó thuận lợi, sóng gió trắc trở muôn nẻo

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 06:38

Đúng vào thứ Ba, các con giáp sau dễ gặp thị phi không đáng có, cần cẩn thận đủ đường.

Tuổi Tỵ

Ngày mai sự nghiệp của bạn không mấy ổn định, nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có khó khăn bất ngờ xảy đến. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định để tập trung cho công việc. Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng, có đôi chút vất vả khi không thu được các khoản lợi nhuận đang có. 

Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Nếu không nhanh hóa giải thì bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình. Tuy nhiên người độc thân lại xuất hiện nhiều mối nhân duyên khá tốt.

Đúng ngày mai, thứ Ba (20/9), 'thuyền to thì sóng lớn', 3 con giáp khó lòng tránh hoạ, tiểu nhân rình mò ám hại đủ đường, dễ gặp thị phi, tiền bạc - công danh khó thuận lợi, sóng gió trắc trở muôn nẻo - Ảnh 1
Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có một ngày có khá nhiều biến động chờ đợi ở phía trước. Công việc và cuộc sống của bạn vào ngày mai sẽ có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra. Bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức tương đối lớn, với người khác thì chưa chắc đã vượt qua được nhưng tuổi Dậu sẽ luôn kiên trì và nhẫn nại đối diện và xử lý từng việc một cách ổn thỏa. 

Lửa thử vàng, gian nan thử sức và đây chính là khoảng thời gian khó khăn thử thách ý chí và niềm tin trong tuổi Dậu, tuy nhiên một khi đã vượt qua được thì bạn sẽ trở nên cực kì ngoan cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì thế tuổi Dậu hãy đừng sợ hãi mà cứ tự tin vững bước tiến về phía trước để dành lấy những mục tiêu mà bạn hoàn toàn xứng đáng có được trong ngày mai nhé.

Đúng ngày mai, thứ Ba (20/9), 'thuyền to thì sóng lớn', 3 con giáp khó lòng tránh hoạ, tiểu nhân rình mò ám hại đủ đường, dễ gặp thị phi, tiền bạc - công danh khó thuận lợi, sóng gió trắc trở muôn nẻo - Ảnh 2
Công việc và cuộc sống của bạn vào ngày mai sẽ có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong ngày mai này, tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn.

Trong ngày mai, người tuổi Thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá. Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp bị vận đen đeo bám con giáp bị hung tinh giáng họa con giáp xui xẻo ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 3 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng