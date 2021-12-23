Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tài lộc, tiểu nhân ngáng trở đường công danh

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 17:13

Ngày mai, thứ 6 ngày 24/12 sẽ không phải là thời điểm thích hợp để 3 con giáp này gặp may trong công đường công danh và tài lộc. Bản mệnh bị Kiếp Tài chiếu mệnh nên phải đề cao cảnh giác.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, Lục Hợp che chở người tuổi Dần giúp bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, các mâu thuẫn cũng được giải quyết.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tài lộc, tiểu nhân ngáng trở đường công danh - Ảnh 1
Người tuổi Mão bị ảnh hưởng của tương phá nên cuộc sống tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Kiếp Tài lại gây ra không ít trục trặc trong kế hoạch kiếm tiền của con giáp tuổi Hổ. Đây là thời điểm để mệnh chủ nhìn thẳng vào những lỗ hổng trong cách quản lý tài chính của mình. Việc kiếm tiền có thể bạn làm khá tốt nhưng lại không biết cách để giữ tiền, khiến tiền bạc tổn hao, thất thoát.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng ngày mai thứ 6 ngày 24/12/202, người tuổi Mão bị ảnh hưởng của tương phá nên cuộc sống tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều, có lúc con giáp này cảm thấy mất thăng bằng vì những thay đổi này. Việc này lúc đầu có thể tưởng rằng do hoàn cảnh nhưng ngẫm lại bản mệnh sẽ thấy do chính mình là phần nhiều. Hãy học cách để thích nghi.

Trong công việc, Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này không được chểnh mảng trong bất cứ nhiệm vụ nào ở thời điểm này. Hãy luôn cố gắng để tìm kiếm cho mình một cơ hội làm giàu trong cuối năm 2021.

Tuổi Thân

Ngày mai thứ 6, ngày 24/12 là ngày Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của người tuổi Thân không suôn sẻ cho lắm. Ở nơi làm việc bạn cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi không đáng có.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tài lộc, tiểu nhân ngáng trở đường công danh - Ảnh 2
Ngày mai thứ 6, ngày 24/12 là ngày Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của người tuổi Thân không suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những việc liên quan đến tiền bạc, bản mệnh tốt nhất nên chậm rãi và thận trọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ khi đứng trước bất cứ vấn đề lớn nào về tiền nong. Chớ nên vội vàng, thiếu tính toán, nếu không con giáp này sẽ phải đau đầu về tiền.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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