Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tài lộc, tiểu nhân ngáng trở đường công danh

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, Lục Hợp che chở người tuổi Dần giúp bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, các mâu thuẫn cũng được giải quyết.

Tuy nhiên, Kiếp Tài lại gây ra không ít trục trặc trong kế hoạch kiếm tiền của con giáp tuổi Hổ. Đây là thời điểm để mệnh chủ nhìn thẳng vào những lỗ hổng trong cách quản lý tài chính của mình. Việc kiếm tiền có thể bạn làm khá tốt nhưng lại không biết cách để giữ tiền, khiến tiền bạc tổn hao, thất thoát.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng ngày mai thứ 6 ngày 24/12/202, người tuổi Mão bị ảnh hưởng của tương phá nên cuộc sống tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều, có lúc con giáp này cảm thấy mất thăng bằng vì những thay đổi này. Việc này lúc đầu có thể tưởng rằng do hoàn cảnh nhưng ngẫm lại bản mệnh sẽ thấy do chính mình là phần nhiều. Hãy học cách để thích nghi.

Trong công việc, Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này không được chểnh mảng trong bất cứ nhiệm vụ nào ở thời điểm này. Hãy luôn cố gắng để tìm kiếm cho mình một cơ hội làm giàu trong cuối năm 2021.

Tuổi Thân

Ngày mai thứ 6, ngày 24/12 là ngày Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của người tuổi Thân không suôn sẻ cho lắm. Ở nơi làm việc bạn cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi không đáng có.

Ngày mai thứ 6, ngày 24/12 là ngày Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của người tuổi Thân không suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những việc liên quan đến tiền bạc, bản mệnh tốt nhất nên chậm rãi và thận trọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ khi đứng trước bất cứ vấn đề lớn nào về tiền nong. Chớ nên vội vàng, thiếu tính toán, nếu không con giáp này sẽ phải đau đầu về tiền.

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