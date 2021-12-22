Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, 3 con giáp mịt mù đường công danh, khó khăn liên tục kéo đến, cẩn thận kẻo mất tiền mất của

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, trong khi những con giáp khác liên tiếp nhận về may mắn, thành công thì 3 con giáp này lại hoàn toàn trái ngược lại. Nếu không cẩn thận bản mệnh có thể gặp họa lớn.

Con giáp tuổi Dần Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, tuổi Dần phạm cục diện Tương Hình sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Ảnh minh họa: Internet Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, tuổi Dần phạm cục diện Tương Hình sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Bạn nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thì mình nên chủ động chứ không nên phụ thuộc vào người khác. Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu nặng hơn có thể vừa mất tiền, mất của bất cứ lúc nào.

Con giáp tuổi Mão Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, công việc của Mão sẽ có một vài thay đổi, có thể là về nhân sự hoặc môi trường làm việc. Do chưa kịp thích nghi nên bạn dễ mắc nhiều sai lầm và gặp không ít rắc rối. Lời khuyên dành cho Mão là bạn nên kiên nhẫn giải quyết từng việc một, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội rời khỏi kiếp FA, các cặp đôi lại dễ xảy ra tranh cãi, giận hờn vu vơ.

Con giáp tuổi Hợi Trong ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Ảnh minh họa: Internet Trong ngày mai, thứ 5 ngày 23/12, dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang “múa rìu qua mắt thợ” và tự đẩy mình vào tình huống khó xử đấy. Bạn là người có tham vọng không nên vội vàng và nôn nóng, hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể. Chuyện tình cảm của Hợi cũng không được như ý muốn, cả 2 có nhiều bất động trong suy nghĩ nên dễ xa cách trong thời gian này. * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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