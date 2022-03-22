Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 23/3/2022, 3 con giáp sức khỏe suy giảm, TÀI LỘC đi xuống, mọi việc diễn ra đều bất lợi

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 23/3/2022, người tuổi Sửu khó có thể giữ được bình tĩnh mà nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trong ngày thị phi luôn rình rập thế này, tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện rắc rối, đừng để bản thân vướng vào rồi gây họa thiệt thân.

Không những vậy, trong ngày hôm nay, bản mệnh cần đề phòng các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non hay lưỡi. Nếu thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào bạn cần đi thăm khám kịp thời.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 23/3/2022, sự xuất hiện cả Kiếp Tài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc của người tuổi Thân. Bạn nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng cho những kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó đến. Con giáp này cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà sa vào bẫy, liều lĩnh đổ tiền vào những dự án đầy rủi ro. Khả năng cao là bạn sẽ mất nhiều hơn được đó.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể thoát khỏi được những vết thương trong quá khứ để có thể tiếp nhận được tình cảm của mọi người xung quanh. Đừng tự cô lập bản thân thêm nữa, hãy mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận yêu thương đi nhé.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 23/3/2022, mọi việc của người tuổi Tuất trôi qua chẳng mấy yên lành. Lục đục nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng để sự nóng giận làm hỏng đại cục.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 23/3/2022, mọi việc của người tuổi Tuất trôi qua chẳng mấy yên lành. Ảnh minh họa: Internet.

Sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều trong ngày này. Bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc bản thân, đừng bỏ bê mình thêm nữa, bệnh tật sẽ chẳng chừa một ai đâu.

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