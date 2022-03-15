Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, THẦN TÀI GHÉT BỎ, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, tài lộc không thông, dễ mất mát tiền của

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 20:29

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo, gặp đủ chuyện buồn, tài lộc đi xuống trầm trọng.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Dần đừng để bị lôi kéo vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở. Những chuyện thị phi này sẽ chỉ mang đến bất lợi cho bạn mà thôi. Hãy tập trung vào công việc của bản thân, chớ để những chuyện ngoài lề làm xao nhãng.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, THẦN TÀI GHÉT BỎ, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, tài lộc không thông, dễ mất mát tiền của - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Dần đừng để bị lôi kéo vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm mối quan hệ giữa bạn và nửa kia lại trở nên căng thẳng hơn nhiều. Nếu có mâu thuẫn bất đồng, cả hai nên ngồi lại trò chuyện thẳng thắn để nhanh chóng tháo gỡ mọi việc.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, người tuổi Mão gặp khá nhiều áp lực. Có vẻ như bạn đang ôm đồm khá nhiều công việc vào người rồi, hãy học cách chia sẻ để có được trợ giúp tốt nhất trong những thời điểm cấp thiết như thế này. Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện mang theo điềm báo tiền bạc thất thoát trong ngày này. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà tin lầm người.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ trong ngày này. Nhất là với người độc thân, bạn khó có thể tìm thấy một nửa của mình, dù trước đó đã gặp gỡ với không ít người.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, vận trình của người tuổi Ngọ không mấy khả quan. Các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn do không tìm được tiếng nói chung. Nếu để kéo dài quá lâu, sẽ ảnh hưởng lớn đến hòa khí chung. Chưa kể Thương Quan giáng mệnh, những vấn đề bất ngờ phát sinh có thể là nguồn cơn dẫn đến những thất bại trong tương lai của bạn.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, THẦN TÀI GHÉT BỎ, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, tài lộc không thông, dễ mất mát tiền của - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 16/3, vận trình của người tuổi Ngọ không mấy khả quan. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của bạn đang dần trở nên phức tạp hơn khi có người 3 chen chân vào giữa hai người. Nếu không sớm hóa giải hiểu lầm, gạt bỏ mâu thuẫn thì sớm muộn đôi lứa sẽ bạn sẽ sớm lâm vào cảnh chia lìa đôi ngả thôi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh hung tinh tìm đến, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiểu nhân rình rập… cần tỉnh táo để vượt qua

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh hung tinh tìm đến, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiểu nhân rình rập… cần tỉnh táo để vượt qua

Chia buồn với 3 con giáp gặp chuyện không vui trong thứ 4 ngày 9/3/2022 này nhé… Hãy hết sức cẩn trọng và cố gắng vượt qua, rồi may mắn sẽ đến

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 4 tử vi con giáp 2022 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông