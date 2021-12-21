Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 22/12, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Tuổi Dần khá cô đơn ở cơ quan và trường học do ảnh hưởng từ Tỷ Kiên. Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 22/12, người tuổi Dần dễ bị kẻ xấu đố kỵ, ghen ghét tìm cách dìm bạn xuống. Người thấp cổ bé họng thì hay bị ăn hiếp, chèn ép. Thế nên bạn phải thật sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Trong ngày này không nên cho mượn nợ vì dễ gặp phải những người lì lợm, không chịu trả nợ dẫn đến tiền mất tật mang.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp do bạn còn kén chọn và tập trung quá nhiều cho việc khác. Người đã có gia đình thi thoảng hay xích mích với con cháu, lời qua tiếng lại làm phật ý nhau.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 22/12, Kiếp Tài chiếu mệnh nên người tuổi Mão có một ngày làm việc khá chật vật. Bạn gặp khó khăn khi không một ai có thiện chí giúp đỡ bạn ở cơ quan. Mão lắm tài nhưng lại không được người ta công nhận điều đó, hãy cẩn thận vì nhiều kẻ chỉ chờ sơ hở để chèn ép bạn.

Có người cố tình gây khó khăn cho mặt tài chính của Mão, đó có thể là một người bạn quen biết từ lâu. Những kế hoạch làm ăn của bạn trong thời gian này hiếm khi được ủng hộ, hãy cứ tin tưởng và khả năng của mình nhé. Trong ngày này chuyện tình cảm của bản mệnh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, khiến cả 2 gặp nhiều chuyện không vui.

Tử vi tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 4 Ngọ gặp Thương Quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả. Ngọ dễ bị cho thôi việc, trừ lương, thi cử chật vật. Mặt sự nghiệp hơi xấu nhưng bù lại mặt tài lộc không hề bị ảnh hưởng. Phần lớn cơ hội là do chính bản thân tạo ra, bạn đừng ngồi một chỗ chờ đợi cơ hội đến với mình. Bạn có tài nên chỉ cần chăm chỉ, chịu khó thì tiền bạc ắt sẽ tới.

Đúng ngày mai, thứ 4 Ngọ gặp Thương Quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả. Ảnh minh họa: Internet

Mặt sáng nhất trong ngày là tình cảm, Hỏa sinh Thổ nên chuyện yêu đương đôi lứa có nhiều mật ngọt thăng hoa. Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, bạn đi đâu cũng có người để ý, quý mến.

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