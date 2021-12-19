Đúng ngày Chủ Nhật 19/12, HUNG VẬN LẤN ÁT 3 con giáp liên tục rơi vào rắc rối, khó khăn bủa vây, làm gì cũng không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 06:38

Chia buồn với 3 con giáp sẽ có xui xẻo trong ngày Chủ nhật này (19/12), bản mệnh làm gì cũng dễ hỏng việc, tài vận đi xuống, tiền tài hao hụt.

 

Tuổi Mùi

Cuối tuần này, ngày 19/12, người tuổi Mùi sẽ liên tục gặp nhiều khó khăn, xui xẻo vây quanh. Bản mệnh không nên chủ quan nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Mùi có thể bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại và vướng phải những tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Có những việc vốn đang suôn sẻ thì nay lại gặp trở ngại bất ngờ.

Đúng ngày Chủ Nhật 19/12, HUNG VẬN LẤN ÁT 3 con giáp liên tục rơi vào rắc rối, khó khăn bủa vây, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh 1
Cuối tuần này, ngày 19/12, người tuổi Mùi sẽ liên tục gặp nhiều khó khăn, xui xẻo vây quanh. Ảnh minh họa: Internet

Muốn hạn chế những xui xẻo không mong muốn Mùi cần luôn tỉnh táo và hoàn thành công việc một cách chu đáo. Khi bạn thật sự tập trung thì có thể tránh được những rắc rối.

Tuổi Thân

Điềm báo tử vi cho thấy vận khí của người tuổi Thân sụt giảm nghiêm trọng trong ngày chủ nhật 19/12 này. Chính vì vậy, khi làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Đặc biệt, người tuổi Thân làm kinh doanh cần đề phòng những tình huống xấu nhất vì có thể bị đối tác quay lưng Bạn cũng nên lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người để tránh những rủi ro không đáng có.

Tuổi Tuất

Trong ngày Chủ nhật này, tuổi Tuất khó có thể được yên ổn nghỉ ngơi, một vài thị phi chốn công sở cũng là điều bạn cần tránh kẻo tự chuốc lấy xui xẻo vào người.

Đúng ngày Chủ Nhật 19/12, HUNG VẬN LẤN ÁT 3 con giáp liên tục rơi vào rắc rối, khó khăn bủa vây, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh 2
Trong ngày Chủ nhật này, tuổi Tuất khó có thể được yên ổn nghỉ ngơi. Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa được chỉ trong ngày một ngày hai. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải nỗ lực nhiều hơn, thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động của mình. Đặc biệt bạn cũng nên hạn chế cho vay mượn trong những ngày này bởi nguy cơ khó đòi lại là rất lớn.

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