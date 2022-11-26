Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, vận trình 3 con giáp tuột dốc không phanh, lâm cảnh nợ nần, rơi bẫy kẻ xấu, trăm bề trắc trở

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 06:51

Theo dõi tử vi Chủ nhật ngày 27/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết hôm nay, mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cơ hội gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong ngày Chủ nhật này do chịu tác động của Xung Thái Tuế. Do không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp nên bạn dễ sinh chán nản, muốn bỏ bê nhiệm vụ, không còn hứng thú làm việc. Có lẽ con giáp này nên thay đổi tâm thế trước khi đem vấn đề ra bàn bạc lại với đối phương lần nữa để có thể tìm được sự thống nhất.

Tình hình tài chính cũng có thể tụt dốc khá nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản chi bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn nhưng lại không thể không tiêu. Để tránh rơi vào cảnh nợ nần cuối tháng, bạn tốt nhất nên cắt giảm một số khoản chi tiêu không thật sự cần thiết ở thời điểm này. Ngày Thổ khí vượng nhắc nhở Tuất nên chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điều đầu tiên bạn cần lưu tâm là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phải đúng cách mới mong sức khỏe được cải thiện. Chớ nên lao lực vì công việc, tâm lý căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải đấy.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, vận trình 3 con giáp tuột dốc không phanh, lâm cảnh nợ nần, rơi bẫy kẻ xấu, trăm bề trắc trở - Ảnh 1
Tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong ngày Chủ nhật này do chịu tác động của Xung Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc, cuối tuần nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, việc chất đống. Bạn đi làm cũng hay gặp tiểu nhân, có kẻ ghen ăn tức ở, chuyên săm soi người khác, chuyên bắt bẻ dù năng lực người này khá kém. Trời không phụ người có công, đừng để ý đến tiểu nhân. May mắn Lục Hợp cục nâng đỡ, tiền bạc của Hợi khởi sắc hơn. Nhưng lưu ý không nên quá tin người kẻo lỗ vốn, cứ vững tâm mà làm ăn.

Vận tình cảm có tiến triển nhờ Thủy Mộc tương sinh. Bạn quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Hôn nhân có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi lại sớm làm lành, tình cảm mặn nồng hơn xưa.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, vận trình 3 con giáp tuột dốc không phanh, lâm cảnh nợ nần, rơi bẫy kẻ xấu, trăm bề trắc trở - Ảnh 2
Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc, cuối tuần nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, việc chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày Thìn – Thìn Tự Hình, công việc hôm nay của người tuổi Thìn sẽ trở nên cực kì căng thẳng, áp lực. Vì thế nếu có thời gian nghỉ ngơi thì bạn đừng ôm thêm việc khác, hãy làm tốt những nhiệm vụ hiện tại, làm tới đâu xong tới đó đi thì hơn. Càng ôm đồm bạn càng dễ lộ ra sự thiếu sót của bản thân mà thôi. Tài chính trong ngày không mấy sáng sủa. Tuổi Thìn cần phải cẩn trọng, không nên tin người khác thái quá kẻo mù quáng nghe theo những lời mời gọi tưởng “ngon ăn” nhưng hóa ra chỉ là cái bẫy của kẻ xấu. Đừng vì cái lợi trước mắt, tham lam mà không suy tính đến hậu quả sau này.

Về mặt tình cảm, có vẻ như người cũ vẫn là một phần cực kì quan trọng trong trái tim bạn. Trong ngày, nếu có cơ hội gặp lại người ấy thì rất có thể ngọn lửa bao lâu nay bạn vẫn chôn chặt sẽ lại bùng cháy trở lại. Tuy nhiên, bạn nên chắc chắn rằng cả hai sẽ không đi vào vết xe đổ trước đó và làm tổn thương nhau thêm lần nữa.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, vận trình 3 con giáp tuột dốc không phanh, lâm cảnh nợ nần, rơi bẫy kẻ xấu, trăm bề trắc trở - Ảnh 3
Ngày Thìn – Thìn Tự Hình, công việc hôm nay của người tuổi Thìn sẽ trở nên cực kì căng thẳng, áp lực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

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