Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 26/12, vướng đủ vận xui, gặp chuyện phiền phức, tranh chấp, chuyện tình cảm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng

Ngày 26/12/2021 Chủ Nhật theo âm lịch là ngày 23, tháng Mười Một, năm 2021 tức ngày Mậu Thân, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu, Tiết khí: Đông Chí, Trực: Thành, Ngày Hoàng Đạo: Thanh Long Hoàng Đạo (tốt).

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, còn nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Con giáp tuổi Thân

Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Bạn chớ lơ là trong công việc của mình, dù đó là việc bạn đã rất quen thuộc đi chăng nữa. Khi đối diện với sự khích bác của người ngoài, bạn chớ nên nóng nảy, kích động, bởi như vậy thì càng dễ phạm sai lầm.

Hôm nay bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu mà cần đứng lên đi lại thường xuyên hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, khó có thể giải quyết ngay lập tức được. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, khó có thể giải quyết ngay lập tức được. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn.

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