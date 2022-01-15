Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/1/2022, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập

Tâm linh - Tử vi 15/01/2022 12:16

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 16/1/2022, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp dễ bị xa lánh, cô lập, làm đâu hỏng đó, xui rủi bủa vây.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ nghe ai nói ngả nói nghiêng.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng trong mắt người khác. Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

tu vi 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn, cho dù bạn có đạt thành tích xuất sắc đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình là người tài giỏi, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai nên thường bỏ ngoài tai lời người khác.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận khí bị 'HUNG TINH' chặn đứng, 3 con giáp cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nên suy nghĩ trước sau kẻo rước họa thiệt thân trong tháng 1 âm lịch

Vận khí bị 'HUNG TINH' chặn đứng, 3 con giáp cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nên suy nghĩ trước sau kẻo rước họa thiệt thân trong tháng 1 âm lịch

Tháng 1 âm lịch, Hung Tinh xâm lấn, 3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi Chủ Nhật tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 24 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’