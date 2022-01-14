Vận khí bị 'HUNG TINH' chặn đứng, 3 con giáp cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nên suy nghĩ trước sau kẻo rước họa thiệt thân trong tháng 1 âm lịch

Tháng 1 âm lịch, Hung Tinh xâm lấn, 3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

Tuổi Thân

Trong tháng 1 âm lịch, bản mệnh của người tuổi Thân không tốt, sức khỏe suy yếu dễ bị nhiễm tà khí khiến tình hình sức khỏe trở nên tệ hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh nên chú ý trong công việc tránh những sai sót ảnh hưởng tới bản thân, không nên tin tưởng người ngoài quá nhiều dễ rước họa vào thân.

Trong tháng này, tuổi Thân dễ bị người khác hãm hại và chơi xấu. Ngoài ra, tháng này tuổi Thân nên thận trọng đi lại kẻo gặp tai nạn gặp họa sát thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Tuất đang rất xấu. Tháng này người tuổi Tuất dễ gặp nhiều đố kị, nghi ngờ làm cho mờ mắt, khiến bản thân không phân biệt được đúng sai, bỏ qua người tốt mà kết thân kẻ xấu. Vì thế, người tuổi Tuất nên tiết chế cảm xúc và cẩn thận trong giao tiếp để tránh gặp thị phi, làm hại tới bản thân.

Để hóa giải, con giáp nên chú ý về giờ giấc sinh hoạt, ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tháng 1 âm lịch, những người thuộc tuổi Thìn dễ gặp điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn của tháng cô hồn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Thìn có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn có thể dẫn tới cảnh ly biệt.

Tháng này có hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Thìn cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi, cần phải hết sức tiết chế cảm xúc của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-khi-bi-hung-tinh-chan-dung-3-con-giap-can-trong-loi-an-tieng-noi-nen-suy-nghi-truoc-sau-keo-ruoc-hoa-thiet-than-trong-thang-1-am-lich-446004.html