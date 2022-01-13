Qua rằm tháng Chạp, vạn vật sinh sôi nảy nở đem may mắn đến cho 3 tuổi này, tài vận chạm đỉnh, sự nghiệp thăng hoa không gì cản nổi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau rằm tháng Chạp, 3 con giáp may mắn đúng thời đổi đời, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Sau rằm tháng Chạp, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm.

Sau ngày 15/12 âm lịch, người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp may mắn này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Thời gian sau rằm tháng Chạp, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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