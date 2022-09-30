Đúng ngày mai, 1/10/2022: có 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi 'tiệc tài lộc', phú quý song toàn, công danh rực rỡ

Đúng ngày mai, 1/10/2022 trở đi, những người tuổi Tý sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, công việc được thuận lợi hanh thông hơn do đó nguồn thu tăng đáng kể.

Người tuổi Tý thực sự rất đáng ngưỡng mộ trong thời gian này. Họ là những người nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Với những người buôn bán, kinh doanh, sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Việc tuổi Tý cần làm lúc này chính là tỉnh táo để hưởng thụ lộc trời mà thôi.

Tất cả những việc Tý làm đều như ý, thành công. Sự viên mãn từ công việc chính và phụ khiến cho tài khoản của bạn thăng cấp liên tục, cũng nhờ thế tiền bạc đổ về chất đầy két sắt.

Quý nhân Tam Hội mang may mắn tình duyên tới, nếu đã có người tâm đầu ý hợp thì bản mệnh chớ nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết, để đôi lứa sớm ngày chung đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, 1/10/2022 những người tuổi Thìn tràn đầy niềm vui. Tài lộc của họ gia tăng không ngừng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản…

Với người tuổi Thìn thích an phận, mức lương vẫn rất ổn định, không lo suy giảm. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình.

Trong năm tới nếu tuổi Thìn dám bứt phá lên làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ.

Tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau, cuộc sống tròn vẹn khiến ai nấy đều ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy, đúng ngày mai, 1/10/2022 Tam Hợp xuất hiện mang theo vận may quý nhân nâng đỡ bản mệnh người tuổi Tuất khá nhiều, giúp con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bản mệnh có năng lực, có ý tưởng nhưng lại thiếu thời cơ, đây là điều mà quý nhân trao cho tuổi Mão trong hôm nay.

Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân khi cơ hội đã tới tay. Đừng ngại ngần nếu bạn trở thành người tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng may mắn có người đi theo trải đường sẵn cho mình.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ cũng sẽ giúp cho đường tình duyên của con giáp này thuận lợi hơn trước. Người ấy dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của bản mệnh, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.