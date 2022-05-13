Sách “Hoàng Đế nội kinh” cũng có viết rằng: “Bách bệnh sinh ra từ cơn giận dữ”. “Bệnh” ở đây không chỉ đơn thuần là sự đau yếu về thể chất, sức khỏe , mà nó còn là những thói hư, tật xấu, cản trở sự thành công của chúng ta.

Với người tuổi Tý, cơn nóng giận thường kéo đến 1 cách bất ngờ, khi mà bản mệnh không đề phòng nhất. Nó thực chất là rào cản lớn trong công việc nói riêng, cuộc sống nói chung, khiến tuổi Tý tự hại chính bản thân mình.

Vì thế, nếu không kiểm soát được cơn nóng giận, công việc dễ gặp trục trặc, tình cảm đi xuống. Ngược lại, nếu làm chủ được cảm xúc, bạn sẽ thấy mọi thứ đang làm trở nên dễ dàng hơn. Từ đó luôn gặp may mắn như được Thần Phật chở che, sở cầu như nguyện.

Tuổi Sửu – Giúp đỡ người khác

Bản tính của người tuổi Sửu là chân thành và tốt bụng, điều mà không cần phải bàn cãi và cần phát huy hơn nữa trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt là dịp lễ Phật đản này.

Với quan điểm: “Giúp người cũng như giúp chính mình”, tuổi Sửu sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Thiển cận thì có vẻ chịu phần thua thiệt về mình, nhưng nhìn xa trông rộng, theo tuvingaynay.com một ngày nào đó “thiện giả thiện báo”, sẽ được đền đáp xứng đáng.

Phúc khí hay may mắn dễ dàng có được từ chính những việc tốt. Hãy cho đi để nhận lại những gì xứng đáng với mình, tuổi Sửu nhé.

Tuổi Dần – Làm việc thiện

Người xưa có câu: “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, nhằm chỉ ra rằng, người làm việc thiện không những giúp mình còn tích đức cho con cháu.

Người tuổi Dần bản tính vốn phóng khoáng, lại hành hiệp trượng nghĩa, trong cuộc sống vô số lần giúp đỡ mọi người xung quanh, đó cũng là cách hành thiện, làm việc thiện rồi.

Nhân dịp lễ Phật đản này, tuổi Dần hãy cứ phát huy ưu điểm đó. Làm việc thiện với tâm trong sáng, lâu dần, vận khí ắt hanh thông, làm gì cũng dễ gặp may mắn tựa như được Đức Phật ban ơn độ trì vậy.

Tuổi Mão – Tha thứ

Cuộc sống vốn không dễ dàng, nhân sinh vốn là bể khổ, quan trọng là tuổi Mão lựa chọn lối sống như thế nào để có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc đời thường mà thôi.

Ai cũng có khuyết điểm, vì thế, hãy bao dung, tha thứ cho người phạm lỗi. Người ấy có thể là đồng nghiệp, là đối tác, là người phối ngẫu hoặc con cái…

Tha thứ để lòng nhẹ nhàng hơn, tâm thanh thản hơn. Từ đó dễ dàng tập trí lực cho công việc, phát triển sự nghiệp thành công hơn, tài lộc từ đó cũng thăng hạng không ngừng trong thời gian tới. Hãy áp dụng và chiêm nghiệm ngay nhé!

Tuổi Thìn – Ăn chay

Nhắc tới những điều 12 con giáp nên làm lễ Phật Đản này, đặc biệt là người tuổi Thìn, không thể không kể đến việc ăn chay.

Dạo gần đây, sức khỏe và tâm trạng của người tuổi Thìn không tốt. Bạn dễ nóng nảy hơn trước và khó kiểm soát được cảm xúc tốt như trước kia.

Ngoài việc giảm bớt cường độc công việc, bạn nên ăn chay để cải thiện cả sức khỏe và tinh thần. Bạn sẽ cảm thấy vui tươi, thư thái hơn khi cơ thể khỏe mạnh.

Từ đó thúc đẩy vận khí tăng, mang tới nhiều điều may mắn ở mọi phương diện của cuộc sống, nhất là tài lộc.

Tuổi Tỵ – Tránh sát sinh

Người tuổi Tỵ nên chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyển biến không mấy tiêu cực trong thời gian tới, liên quan đến phương diện công việc và sức khỏe. Vì thế mà bản mệnh chịu khá nhiều áp lực. Hãy thả lỏng mình một chút, suy nghĩ thoáng hơn để thoải mái, giảm bớt áp lực.

Ngoài ra, những chú Rắn nên tích cực ăn chay và tránh sát sinh vào những ngày lễ Phật đản này để tâm thanh tịnh. Từ đó giúp hóa giải được nhiều kiếp nạn, gặp nhiều may mắn và bình an hơn.

Tuổi Ngọ – Bố thí

Bố thí chính là hành động “cho đi”, cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp hơn, ấy cũng là giáo lý cơ bản của nhà Phật mà người tuổi Ngọ nên làm theo.

Không cần cầu kỳ hay quan trọng hóa vấn đề, bố thí có nhiều hình thức, nếu giàu có thì cho đi tiền bạc, nếu không dư dả, hãy bố thí bằng hành động thiện nguyện.

Hoặc đơn giản hơn, tuổi Ngọ chỉ cần nở nụ cười thật tươi với những người xung quanh mình, đó cũng là “cho đi điều tốt lành” rồi.

Hãy thử làm những điều này thường xuyên hơn, tuổi Ngọ sẽ thấy vận khí chuyển biến tích cực, dễ gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn trước.

Tuổi Mùi – Đọc kinh Phật

Đọc kinh niệm Phật cũng là một cách để tĩnh tâm, giảm căng thẳng, mệt mỏi do áp lực của cuộc sống. Từ đó giúp bản mệnh dễ dàng tập trung công việc, các mối quan hệ xã giao, từ đó thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hanh thông hơn.

Nếu không phải là Phật tử, người tuổi Mùi có thể chọn cách nghe kinh Phật. Bạn có thể nghe Chú Đại Bi để tiêu tai giải nạn, Bát Nhã Tâm Kinh, thần chú Om Mani Padme Hum, kinh A Di Đà…

Tuổi Thân – Bớt kiêu căng

Ai cũng biết tuổi Thân năng động và khéo léo trong các mối quan hệ. Bản mệnh cũng luôn biết cách tận dụng thế mạnh đó vào cuộc sống, nhất là trong công việc.

Có điều, cách thể hiện của người tuổi Thân có phần khá kiêu căng hay tự tin thái quá. Đó lại là rào cản khiến bạn khó được lòng người, công việc vì thế mà có đôi lần trì trệ hoặc ít cơ hội thăng tiến.

Nhân dịp này, những chú Khỉ nên “tự vấn bản thân” một chút để tìm ra nguyên nhân chưa thể gặt hái thành công rực rỡ nhé! Làm được điều đó, vận khí sẽ chuyển biến tốt đẹp, tài lộc thăng hạng không ngừng.

Tuổi Dậu – Nói lời cảm ơn cha mẹ

“Lời nói không mất tiền mua”, nhưng đôi khi có những lời nói mà rất khó thốt ra thành lời, chẳng hạn như lời cảm ơn cha mẹ.

Tuổi Dậu vốn sống nội tâm, hướng về những điều tốt đẹp từ bên trong. Với bạn, yêu thương nên giữ trong lòng, không cần nói ra thì ai cũng hiểu. Vì thế mà đôi khi, bạn quên mất việc thể hiện bằng hành động, lời nói với bậc sinh thành.

Nhân dịp lễ Phật đản hướng chúng sinh tới những điều an lành, tốt đẹp, người tuổi Dậu hãy chủ động nói lời cảm ơn cha mẹ mình nhiều hơn nhé. Chỉ vậy thôi cũng giúp họ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn dồi.

Và cũng từ đó, những chú Gà thấy tinh thần phấn chấn hơn, làm việc hăng say, tạo ra giá trị lớn lao cho gia đình và xã hội, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới.

Tuổi Tuất – Bớt nói chuyện thị phi

Đức Phật dạy rằng: Không có kẻ thù nào có thể làm hại chúng ta nhiều như những tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy ganh tỵ… của chính chúng ta.

Cuộc sống cái gì cũng có 2 mặt, hãy nhìn theo chiều hướng tích cực thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn rất nhiều, tuổi Tuất có công nhận điều đó không?

Bởi thế, bớt đi đôi ba câu chuyện bao đồng, bạn sẽ bớt một vài câu chuyện thị phi. Hãy luôn nhắc nhở bản thân kiệm lời, nói đúng chỗ đúng lúc thôi tuổi Tuất nhé!

Tuổi Hợi – Phóng sinh

Người tuổi Hợi vốn tốt tính lại lương thiện, không những hay giúp đỡ mọi người xung quanh mà còn rủ lòng thương với những con vật quanh mình. Không nói thì tuổi Hợi cũng đã âm thầm phóng sinh nhiều lần rồi, tấm lòng ấy thật đáng trân quý.

Tuổi Hợi có biết, phóng sinh là thiện hạnh cao nhất thiên hạ theo giáo lý nhà Phật. Theo đó, nhân dịp lễ Phật Đản này, bản mệnh nên tích cực phóng sinh, hướng thiện để dễ được hưởng phúc báo dài lâu, thời gian tới may mắn không ngừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!