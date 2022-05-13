Đúng ngày Lễ Phật Đản, 12 con giáp chỉ cần làm điều này, may mắn cả tháng, vạn sự như ý cả năm: Tý kiểm soát cơn giận, Mùi đọc kinh Phật, Hợi phóng sinh

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 11:29

Lễ Phật Đản tới, 12 con giáp tham khảo bài viết bên dưới để biết cần làm gì để tạo phước cho bản thân và gia đình nhé!

Đúng ngày Lễ Phật Đản, 12 con giáp chỉ cần làm điều này, may mắn cả tháng, vạn sự như ý cả năm: Tý kiểm soát cơn giận, Mùi đọc kinh Phật, Hợi phóng sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý – Kiểm soát cơn nóng giận

Với người tuổi Tý, cơn nóng giận thường kéo đến 1 cách bất ngờ, khi mà bản mệnh không đề phòng nhất. Nó thực chất là rào cản lớn trong công việc nói riêng, cuộc sống nói chung, khiến tuổi Tý tự hại chính bản thân mình.

Sách “Hoàng Đế nội kinh” cũng có viết rằng: “Bách bệnh sinh ra từ cơn giận dữ”. “Bệnh” ở đây không chỉ đơn thuần là sự đau yếu về thể chất, sức khỏe, mà nó còn là những thói hư, tật xấu, cản trở sự thành công của chúng ta.

Vì thế, nếu không kiểm soát được cơn nóng giận, công việc dễ gặp trục trặc, tình cảm đi xuống. Ngược lại, nếu làm chủ được cảm xúc, bạn sẽ thấy mọi thứ đang làm trở nên dễ dàng hơn. Từ đó luôn gặp may mắn như được Thần Phật chở che, sở cầu như nguyện.

Tuổi Sửu – Giúp đỡ người khác

Bản tính của người tuổi Sửu là chân thành và tốt bụng, điều mà không cần phải bàn cãi và cần phát huy hơn nữa trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt là dịp lễ Phật đản này.

Với quan điểm: “Giúp người cũng như giúp chính mình”, tuổi Sửu sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Thiển cận thì có vẻ chịu phần thua thiệt về mình, nhưng nhìn xa trông rộng, theo tuvingaynay.com một ngày nào đó “thiện giả thiện báo”, sẽ được đền đáp xứng đáng.

Phúc khí hay may mắn dễ dàng có được từ chính những việc tốt. Hãy cho đi để nhận lại những gì xứng đáng với mình, tuổi Sửu nhé.

Tuổi Dần – Làm việc thiện

Người xưa có câu: “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, nhằm chỉ ra rằng, người làm việc thiện không những giúp mình còn tích đức cho con cháu.

Người tuổi Dần bản tính vốn phóng khoáng, lại hành hiệp trượng nghĩa, trong cuộc sống vô số lần giúp đỡ mọi người xung quanh, đó cũng là cách hành thiện, làm việc thiện rồi.

Nhân dịp lễ Phật đản này, tuổi Dần hãy cứ phát huy ưu điểm đó. Làm việc thiện với tâm trong sáng, lâu dần, vận khí ắt hanh thông, làm gì cũng dễ gặp may mắn tựa như được Đức Phật ban ơn độ trì vậy.

Tuổi Mão – Tha thứ

Cuộc sống vốn không dễ dàng, nhân sinh vốn là bể khổ, quan trọng là tuổi Mão lựa chọn lối sống như thế nào để có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc đời thường mà thôi.

Ai cũng có khuyết điểm, vì thế, hãy bao dung, tha thứ cho người phạm lỗi. Người ấy có thể là đồng nghiệp, là đối tác, là người phối ngẫu hoặc con cái…

Tha thứ để lòng nhẹ nhàng hơn, tâm thanh thản hơn. Từ đó dễ dàng tập trí lực cho công việc, phát triển sự nghiệp thành công hơn, tài lộc từ đó cũng thăng hạng không ngừng trong thời gian tới. Hãy áp dụng và chiêm nghiệm ngay nhé!

Tuổi Thìn – Ăn chay

Nhắc tới những điều 12 con giáp nên làm lễ Phật Đản này, đặc biệt là người tuổi Thìn, không thể không kể đến việc ăn chay.

Dạo gần đây, sức khỏe và tâm trạng của người tuổi Thìn không tốt. Bạn dễ nóng nảy hơn trước và khó kiểm soát được cảm xúc tốt như trước kia.

Ngoài việc giảm bớt cường độc công việc, bạn nên ăn chay để cải thiện cả sức khỏe và tinh thần. Bạn sẽ cảm thấy vui tươi, thư thái hơn khi cơ thể khỏe mạnh.

Từ đó thúc đẩy vận khí tăng, mang tới nhiều điều may mắn ở mọi phương diện của cuộc sống, nhất là tài lộc.

Tuổi Tỵ – Tránh sát sinh

Người tuổi Tỵ nên chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyển biến không mấy tiêu cực trong thời gian tới, liên quan đến phương diện công việc và sức khỏe. Vì thế mà bản mệnh chịu khá nhiều áp lực. Hãy thả lỏng mình một chút, suy nghĩ thoáng hơn để thoải mái, giảm bớt áp lực.

Ngoài ra, những chú Rắn nên tích cực ăn chay và tránh sát sinh vào những ngày lễ Phật đản này để tâm thanh tịnh. Từ đó giúp hóa giải được nhiều kiếp nạn, gặp nhiều may mắn và bình an hơn.

Tuổi Ngọ – Bố thí

Bố thí chính là hành động “cho đi”, cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp hơn, ấy cũng là giáo lý cơ bản của nhà Phật mà người tuổi Ngọ nên làm theo.

Không cần cầu kỳ hay quan trọng hóa vấn đề, bố thí có nhiều hình thức, nếu giàu có thì cho đi tiền bạc, nếu không dư dả, hãy bố thí bằng hành động thiện nguyện.

Hoặc đơn giản hơn, tuổi Ngọ chỉ cần nở nụ cười thật tươi với những người xung quanh mình, đó cũng là “cho đi điều tốt lành” rồi.

Hãy thử làm những điều này thường xuyên hơn, tuổi Ngọ sẽ thấy vận khí chuyển biến tích cực, dễ gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn trước.

Tuổi Mùi – Đọc kinh Phật

Đọc kinh niệm Phật cũng là một cách để tĩnh tâm, giảm căng thẳng, mệt mỏi do áp lực của cuộc sống. Từ đó giúp bản mệnh dễ dàng tập trung công việc, các mối quan hệ xã giao, từ đó thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hanh thông hơn.

Nếu không phải là Phật tử, người tuổi Mùi có thể chọn cách nghe kinh Phật. Bạn có thể nghe Chú Đại Bi để tiêu tai giải nạn, Bát Nhã Tâm Kinh, thần chú Om Mani Padme Hum, kinh A Di Đà…

Tuổi Thân – Bớt kiêu căng

Ai cũng biết tuổi Thân năng động và khéo léo trong các mối quan hệ. Bản mệnh cũng luôn biết cách tận dụng thế mạnh đó vào cuộc sống, nhất là trong công việc.

Có điều, cách thể hiện của người tuổi Thân có phần khá kiêu căng hay tự tin thái quá. Đó lại là rào cản khiến bạn khó được lòng người, công việc vì thế mà có đôi lần trì trệ hoặc ít cơ hội thăng tiến.

Nhân dịp này, những chú Khỉ nên “tự vấn bản thân” một chút để tìm ra nguyên nhân chưa thể gặt hái thành công rực rỡ nhé! Làm được điều đó, vận khí sẽ chuyển biến tốt đẹp, tài lộc thăng hạng không ngừng.

Tuổi Dậu – Nói lời cảm ơn cha mẹ

“Lời nói không mất tiền mua”, nhưng đôi khi có những lời nói mà rất khó thốt ra thành lời, chẳng hạn như lời cảm ơn cha mẹ.

Tuổi Dậu vốn sống nội tâm, hướng về những điều tốt đẹp từ bên trong. Với bạn, yêu thương nên giữ trong lòng, không cần nói ra thì ai cũng hiểu. Vì thế mà đôi khi, bạn quên mất việc thể hiện bằng hành động, lời nói với bậc sinh thành.

Nhân dịp lễ Phật đản hướng chúng sinh tới những điều an lành, tốt đẹp, người tuổi Dậu hãy chủ động nói lời cảm ơn cha mẹ mình nhiều hơn nhé. Chỉ vậy thôi cũng giúp họ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn dồi.

Và cũng từ đó, những chú Gà thấy tinh thần phấn chấn hơn, làm việc hăng say, tạo ra giá trị lớn lao cho gia đình và xã hội, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới.

Tuổi Tuất – Bớt nói chuyện thị phi

Đức Phật dạy rằng: Không có kẻ thù nào có thể làm hại chúng ta nhiều như những tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy ganh tỵ… của chính chúng ta.

Cuộc sống cái gì cũng có 2 mặt, hãy nhìn theo chiều hướng tích cực thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn rất nhiều, tuổi Tuất có công nhận điều đó không?

Bởi thế, bớt đi đôi ba câu chuyện bao đồng, bạn sẽ bớt một vài câu chuyện thị phi. Hãy luôn nhắc nhở bản thân kiệm lời, nói đúng chỗ đúng lúc thôi tuổi Tuất nhé!

Tuổi Hợi – Phóng sinh

Người tuổi Hợi vốn tốt tính lại lương thiện, không những hay giúp đỡ mọi người xung quanh mà còn rủ lòng thương với những con vật quanh mình. Không nói thì tuổi Hợi cũng đã âm thầm phóng sinh nhiều lần rồi, tấm lòng ấy thật đáng trân quý.

Tuổi Hợi có biết, phóng sinh là thiện hạnh cao nhất thiên hạ theo giáo lý nhà Phật. Theo đó, nhân dịp lễ Phật Đản này, bản mệnh nên tích cực phóng sinh, hướng thiện để dễ được hưởng phúc báo dài lâu, thời gian tới may mắn không ngừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn Đại lễ Phật Đản

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 41 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 11 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể