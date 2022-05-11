Tử vi thứ 6 (13/5/2022) của 12 con giáp: Sửu được thăng quan tiến chức, Tỵ nhận được tiền lãi đúng công sức, Dậu chú trọng quan hệ gia đình

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp , Kiếp Tài là nguyên nhân chính khiến cho người tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Hãy giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ ngả nghiêng theo lời kẻ xấu.

Nếu bạn là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy nghiêm túc kiểm điểm bản thân để xem mình có cần thay đổi ở đâu hay không.

Những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra trong ngày hôm nay. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Sửu. Sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn đã được ghi nhận và lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, theo tuvingaynay.com bạn hãy tự tin hơn và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai, đừng vội hài lòng với những gì mình đang có.

Cùng với đó, để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bạn không nên quá bận rộn với công việc mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Tiền bạc hay vị thế không phải là tất cả cuộc sống của bạn.

Ở môi trường làm việc, bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình chính là nguyên nhân khiến bản mệnh khó được lòng người khác. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể bạn sẽ tìm thấy những ý kiến hay đáng để học tập.

Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường che giấu những điều mình chưa rõ hoặc tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong những lỗi sai mình gây ra vì sợ bị người khác chê cười.

Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây rắc rối cho tập thể mà còn mãi chẳng thể nào tiến bộ được. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao thì được phép kiêu ngạo. Đừng cư xử khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ vội vàng làm theo linh cảm mà sập bẫy của kẻ gian.

Hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng bắt tay vào ngay mà không hề có ý chần chừ hay thoái thác.

Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có, thậm chí khó khắc phục. Nếu có thể, hãy thử hỏi ý kiến của người giàu kinh nghiệm hơn.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới, bạn dễ tìm được người phù hợp.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề và sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội và không nhìn nhận chính xác thực tế, bạn sẽ khó có thể dự đoán chính xác những gì mình sẽ vấp phải. Hãy nhìn nhận lại bản thân và kế hoạch của mình một cách nghiêm khắc hơn.

Hôm nay là ngày 13 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Thân dễ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng và khó giải quyết hơn hơn.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên, gây tổn thương cho những người ruột thịt của mình.

Trên phương diện sự nghiệp, Tỷ Kiên khuyên bạn hãy cẩn thận trong mọi việc bởi kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận bạn. Hãy cố gắng làm mọi việc thật cẩn thận và dựa trên công sức của mình.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, đôi bên có thể lập tức hợp sức cùng nhau phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần làm việc đáng khen ngợi này trong tương lai.

Bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Thiên Quan đem tới những tác động chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn làm việc gì cũng gặp khó khăn là bởi tính tình quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể, thậm chí sẵn sàng mâu thuẫn với người làm lãnh đạo.

Bản mệnh cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Hãy thử hợp tác với mọi người xung quanh và bạn sẽ nhận ra mọi việc tiến triển dễ dàng hơn nhiều.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày tốt để làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa mầu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải…

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi hôm nay đón nhận tin mừng. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Mối quan hệ hiện tại của cả hai đang khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, đưa cho con những lời khuyên và sự giúp đỡ đúng lúc.

Thiên Ấn mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của bản mệnh. Bạn tìm được cơ hội để khẳng định điểm mạnh, khiến cấp trên chú ý và từ đó nhận được sự khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.