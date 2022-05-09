Tử vi tuần mới (9/5-15/5) của 12 con giáp: Sửu có cơ hội thể hiện giá trị bản thân, Thìn mở lòng để đón nhân duyên mới, Dậu có Thực Thần giúp đỡ cơ hội làm ăn

Trong những lúc như thế này, bản mệnh cần đặc biệt chú ý cách cư xử của bản thân, đừng để những hành động lầm lỡ của mình khiến người khác có ấn tượng xấu. Dù tình huống bạn phải đối diện là gì, sự bình tĩnh cũng có thể giúp bạn khắc phục và vượt qua.

Tử vi tuần mới, một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Tý làm công ăn lương. Nếu đầu tuần mọi sự còn có vẻ khá thuận lợi thì đến giữa tuần, đủ loại khó khăn bắt đầu xảy ra, khiến bạn đau đầu giải quyết. Thương Quan và Kiếp Tài cho thấy người mang rắc rối đến cho bạn có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao cũng cho thấy bạn đang phải tốn khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bạn dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

Tử vi tuổi Sửu từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Sửu gặp chút ít khó khăn vào thời điểm đầu tuần, do có Kiếp Tài và Tỷ Kiên xuất hiện. May mắn là sau đó, bạn tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện giá trị của bản thân, khiến mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt khác xưa. Vì thế, dù phải đối diện với tình huống như thế nào, bạn cũng chớ vội thất vọng và bỏ cuộc nhé.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này, vì thế nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn cần tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn hơn. Đừng vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác, kẻo bạn sẽ dễ “xôi hỏng bỏng không”, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Trong chuyện tình cảm, với người đã lập gia đình, nếu đầu tuần là khoảng thời gian khá yên bình thì đến cuối tuần, một vài vấn đề mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Hai người cần phải dành thời gian để trao đổi, bàn luận với nhau nhiều hơn, tránh làm mọi việc theo ý muốn của mình.

Tử vi tuổi Dần từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần thường xuyên gặp phải khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Thiên Quan và Thương Quan cho thấy bạn cần tránh va chạm với cấp trên. Dù lập trường của bạn có đúng đắn đến mấy, bạn cũng chớ nên nói những lời gây tổn thương, thậm chí là ảnh hưởng đến thể diện của người làm lãnh đạo. Hãy tìm cách diễn đạt vấn đề thật uyển chuyển.

Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng từ giữa tuần. Bạn chỉ cần cố gắng không ngừng trong khoảng thời gian này thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó, đem lại lợi nhuận không chỉ cho chính bản thân mà còn cho người khác.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Tử vi tuổi Mão từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi 12 con giáp cho rằng phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên Quan và Thương Quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình.

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Một số vấn đề có thể xảy đến với các cặp đôi tuổi Mão vào thời điểm đầu tuần, khiến hai bạn hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Tử vi tuổi Thìn từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi tuần mới cho biết một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tuần do đồng nghiệp gây ra thì đến giữa tuần, người tuổi Thìn có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở, vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân để có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Sau một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tuần do đồng nghiệp gây ra thì đến giữa tuần, người tuổi Thìn có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở, vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân để có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lên bổng xuống trầm, và phần lớn phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn với nửa kia hoặc với mọi người xung quanh. Mỗi khi có bất đồng xuất hiện, bạn chớ nên đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tử vi tuổi Tị từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tuần này sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, bạn mới không rơi vào trạng thái bất ngờ, bị động.

Xin chia buồn với người tuổi Tị vì đường tình duyên của bạn có dấu hiệu rất ảm đạm trong suốt cả tuần này. Người độc thân vẫn sống trong thế giới riêng, không muốn mở lòng với người khác. Trong khi đó, người đã lập gia đình thường rơi vào cảnh vợ chồng xa cách do đôi bên ít tâm sự, thường giấu mọi chuyện trong lòng. Bạn cần nhanh chóng tìm cách cải thiện tình trạng này.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà... Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi tuần mới, một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi.

Đáng tiếc, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ có đôi có cặp lại lắm nỗi buồn. Lứa đôi thường xuyên mâu thuẫn có thể chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Cả hai quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai, không ai muốn xuống nước, khiến mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ.

Tử vi tuổi Mùi từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi tuần mới nói rằng, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì có rắc rối phát sinh. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, chớ để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp.

Muốn đạt được thành công trong sự nghiệp thì trước hết bạn phải trải qua gian khó. Tuần này, bạn có thể phải giải quyết khá nhiều rắc rối do đồng nghiệp cố tình để lại. Hãy hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, bởi có thể lãnh đạo đang đánh giá bạn thông qua những tình huống như thế này đấy.

Chuyện làm ăn của bạn không có nhiều điểm sáng trong tuần này, có lẽ bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Nếu cứ sốt sắng chỉ mong mau chóng làm giàu, có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào chỗ khó khăn, rắc rối.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi tuổi Thân từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tuần mới Thương Quan và Tỷ Kiên xuất hiện ngay từ đầu tuần như thử thách sức chịu đựng của người tuổi Thân. Bản mệnh cần phải kiên định với lý tưởng của mình, không để bị lay động bởi lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh.

Điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức cát tinh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân thì chắc hẳn, chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể.

Chuyện làm ăn cũng không có nhiều đối với con giáp này. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản vừa đủ, nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi.

Chuyện tình cảm lại có nhiều tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân. Bạn có thể thể hiện được sức hút của mình, vì thế mà dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người khác đi chăng nữa, bạn vẫn có thể nhận được những lời mời làm quen, kết bạn của nhiều người.

Tử vi tuổi Dậu từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi tuần mới cho thấy, trong sự nghiệp, người tuổi Dậu phải kiên trì khi đối diện với khó khăn mới mong gặt hái được thành quả ngọt ngào. Cấp trên và đồng nghiệp có thể gây rắc rối cho bạn, nhưng chỉ cần bạn hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình thì đến cuối tuần, bạn sẽ khiến những người ấy phải tâm phục khẩu phục.

Chuyện làm ăn của bản mệnh chỉ đến vào đầu tuần, khi có Thực Thần nâng đỡ. Do đó, người làm ăn cần hết sức nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bởi một khi đã để lỡ thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cơ hội mới xuất hiện lần thứ hai.

Tuần này là 1 tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Dậu trên phương diện tình duyên. Gia đình bạn duy trì được bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Các thành viên luôn quan tâm đến nhau, sẵn sàng tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tử vi tuổi Tuất từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Theo tử vi tuần mới sự nghiệp của người tuổi Tuất lên bổng xuống trầm trong khoảng thời gian này. Vì thế, khi đối diện với khó khăn, bạn cũng chớ nên nhụt chí. Khi đối diện với thắng lợi, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo. Tốt nhất hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi mọi người xung quanh, chớ nên chủ quan, lơ là ngay cả khi bắt tay vào những công việc quen thuộc.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong thời gian này, vì thế mà bản mệnh cần nhớ chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí tiền bạc cho những thú vui nhất thời. Nếu có ý định mua sắm những món hàng đắt tiền, bạn nên suy nghĩ kĩ hoặc chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Một số mâu thuẫn, khúc mắc có thể xảy ra giữa bạn và người ấy. Với người trẻ tuổi thì đây chính là cơ hội để hai người hiểu nhau hơn, đồng thời cùng học hỏi, tìm cách để hòa hợp với nhau.

Sao Tử Vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Tử vi tuổi Hợi từ ngày 9/5/2022 đến 15/5/2022

Tử vi hằng tuần dự báo, sự nghiệp của người tuổi Hợi tốt xấu đan xen trong suốt tuần này. Bạn là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc, nhưng cũng chính vì thế mà bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy đề phòng những người xu nịnh, cố tình tiếp cận mình.

Chuyện làm ăn của bản mệnh diễn ra khá suôn sẻ trong suốt tuần. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình để nắm bắt những thời cơ quý báu. Song bạn cần phải biết thế nào là đủ để dừng lại cho đúng lúc, đừng tự đẩy mình vào rắc rối.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Quan hệ giữa hai vợ chồng khá ảm đạm. Có lẽ những áp lực của cuộc sống đã khiến hai người dần dần dành ít thời gian hơn để quan tâm đến nhau. Tình trạng này cần được giải quyết càng nhanh càng tốt, chớ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

*Bài viết mang tính tham khảo.