Tử vi thứ 5 (12/5/2022) của 12 con giáp: Dần được tăng lương tăng thưởng, Tỵ năng lượng dồi dào hăng hái làm mọi thứ, Tuất có tình yêu che chở lấp mọi khó khăn

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Chuột có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Được Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Tý được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý còn nhận những tín hiệu đáng mừng. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp không ít khó khăn trong ngày thứ 5 này. đầy một màu u ám Vận trình tràn. Sự háo thắng sẽ khiến bạn mắc phải sai lầm, lại thiếu kiên nhẫn và quyết tâm nên thất bại là điều chẳng có gì lạ lùng. Hãy suy tính cẩn thận để hạn chế rủi ro vốn dĩ đã có thể tránh.

Thực tế, con giáp này luôn hướng suy nghĩ theo chiều tiêu cực, cố chấp bảo thủ với quan điểm cá nhân nên tự tìm mình khó chịu. Công việc vì thế tiến hành không thuận lợi lắm, một phần do không có cát tinh nâng đỡ, một phần là vì bạn không chủ động học hỏi, ngang bướng với những nhận định của bản thân.

Thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, có thể vận trình tình cảm của tuổi Sửu hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bản mệnh cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình. Một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để mình hạ thấp cái tôi để có sự hòa hợp đôi bên thì khó có thể lâu bền được.

Tuổi Dần

Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ 5 này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng.

Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa.

Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình.

Tuổi Mão

Thứ 5 này người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với những tình huống không mong muốn trong công việc, ví dụ như những trục trặc bất ngờ phát sinh, gây gổ với đồng nghiệp, tranh đấu nội bộ, thậm chí có người còn phải thay đổi môi trường làm việc.

Ngày này, Thiên Tài lại bù đắp cho bạn đường tài lộc khởi phát, hanh thông nhờ những khoản thu phụ. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Theo tuvingaynay.com bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, bản mệnh làm ăn có uy tín nên giành được lòng tin của khách hàng, không cần quảng cáo nhiều mà vẫn có lượng khách hàng nhất định.

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay, người tuổi Thìn có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong vận trình cảm ngày thứ 5 này. Tình duyên ảm đạm, bản mệnh nếu còn độc thân khó kiếm được người hợp ý và thực sự yêu thương, muốn gắn bó với mình.

Chuyện tình cảm đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, các cặp vợ chồng dễ bất đồng về quan điểm rồi tranh cãi liên miên. Tinh thần ức chế, không khí gia đình nặng nề u ám, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ.

Công việc cũng gặp không ít trục trặc do sự xuất hiện tiểu nhân rình rập, cố tình gây họa cho con giáp này. Ở nơi công sở nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng nên bạn đừng quá tin tưởng ai khác mà phải chăm chú cẩn thận, hòa đồng nhưng đừng mất cảnh giác, luôn có ý thức tự bảo vệ mình nhé.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự xuất hiện của cát thần Tam Hợp, người tuổi Tỵ cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì. Chỉ cần bạn duy trì được hứng thú lâu dài, chớ hào hứng giây phút đầu còn về sau lại bỏ ngỏ thì chắc chắn thành quả làm ra sẽ rất đáng tự hào.

Cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi Chính Quan độ mệnh, nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp. Vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trị hiện tại. Đây là khoản đầu tư sẽ sinh lại và đã tính toán kĩ càng, không sợ mất hay lỗ, nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra.

Cũng nhờ Tam Hợp, vận trình tình cảm của những chú Rắn thăng cấp bất ngờ, mối quan hệ của hai bạn được gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình. Hãy nhanh chóng tạo bước đột phá trong tình yêu để đôi bên sớm có được một mái ấm gia đình hạnh phúc nhân lúc cát tinh đang tạo điều kiện thuận lợi như hôm nay.

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân Thiên Quan chọc phá, gây khó khăn cho con giáp này trên con đường đi tới thành công. Cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bị cướp mất gây bao tiếc nuối.

Kẻ địch đứng trong tối mà ta lại ngoài sáng, bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả, nhưng chỉ một chút lơ là thiếu cảnh giác là có thể hậu quả sẽ càng ngày càng lớn hơn, vượt quá khả năng kiểm soát của bạn.

Tinh thần làm việc dần sa sút, ngay cả chuyện yêu đương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Hỏa Kim xung khắc, bạn thiếu thời gian quan tâm và chăm lo cho người ấy, hiểu lầm nối tiếp nhau, cuối cùng khiến cho mâu thuẫn bùng nổ.

Tuổi Mùi

Có Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định những kế hoạch phù hợp với tương lai. Bản mệnh thể hiện được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, khiến cả cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp đều khâm phục, công việc kết thúc tốt đẹp.

Con giáp này là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì thế, lãnh đạo luôn tin tưởng và giao cho bạn những công việc quan trọng. Hãy sắp xếp kế hoạch làm việc cẩn thận để công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Chẳng những vậy, mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy nhé. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều.

Tuổi Thân

Trong ngày Kiếp Tài nhập cục, nguy cơ mất tiền hao của của người tuổi Thân khá lớn. Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mà mình không hiểu rõ. Bạn là người dám nghĩ dám làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mù quáng mạo hiểm tin theo lời người khác mà không tìm hiểu kĩ nơi mình đầu tư.

Kim khí quá vượng có thể gây bất lợi tới sức khỏe của những chú Khỉ, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết thay đổi bất thường, lại thêm công việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú Gà gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Dậu cũng rất thuận lợi trong ngày Thiên Ấn tụ khí. Con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn.

Người tuổi Sửu hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt.

Tuổi Tuất

Tương Phá xuất hiện trong hôm nay gây không ít phiền phức cho người tuổi Tuất. Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, vướng họa thị phi hoặc chịu những điều tiếng mà bản thân không hề làm gì sai. Dù bạn đã cố giữ mình nhưng vẫn thể tránh khỏi những đấu đá nội bộ, chia bè chia phái.

Bù lại, những chú Chó có thể gặp may mắn về tài lộc khi có Thực Thần nâng đỡ. Cát thần này tốt nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh khi vận trình tài lộc hanh thông vượng phát. Hôm nay rất xứng đáng để tổ chức ăn mừng khi mà tài lộc tới tấp vào tay, tiền bạc tăng lên gấp bội.

Ngày Kim sinh Thổ rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Tuất. Chuyện tình cảm êm đẹp sẽ phần nào giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống lẫn công việc cho dù những khó khăn trước mắt có như thế nào đi chăng nữa.

Tuổi Hợi

Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Hợi có xu hướng mất phương hướng, thiếu tập trung trong thời điểm này, thêm vào đó vì những tác động khách quan nên bạn dễ gây ra một vài sai lầm đáng tiếc cho con đường sự nghiệp vốn đang trên đà phát triển của mình.

Ngày này, bạn cũng chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ đường mật từ người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao, cũng không nên cho vay mượn tiền. Tham thì thâm, chớ đánh đổi công sức mồ hôi nước mắt của mình cho cái lợi trước mắt.

Chuyện tình cảm của con giáp này không được tốt đẹp. Mối quan hệ có dấu hiệu rạn vỡ, có thể vì công việc không tiến triển thuận lợi khiến tâm trạng của tuổi Hợi sinh ức chế, dồn nén. Việc mở lòng và chia sẻ ý nghĩ, khó khăn của mình sẽ giúp kéo bạn lại gần hơn với đối phương, giúp mối quan hệ giữa hai bạn có thêm một bước tiến mới.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!