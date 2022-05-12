Tử vi thứ 7 (14/5/2022) của 12 con giáp: Thìn nổ lực vươn tới thành công, Thân được quý nhân dẫn đường công việc đạt thành tích vượt trội, Hợi được Thực Thần mang đến tài lộc bất ngờ

Chuyện tình cảm của tuổi Tý ngày càng đi vào ngõ cụt, mãi chưa thấy lối ra. Con giáp này cứ cố chấp làm theo ý mình mà không chịu để ý cảm xúc của đối phương thì chẳng sớm thì muộn cũng đổ vỡ mà thôi. Tình yêu cần sự vun vén từ cả hai phía, cũng như một bàn tay chẳng thể vỗ lên thành tiếng.

Bù lại, sự xuất hiện của Chính Tài giúp người cầm tinh con Chuột giảm bớt nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm khi những cơ hội tăng tài lộc, sản nghiệp trở nên bừng sáng rõ ràng không chỉ cho bản mệnh mà còn cho cả người thân trong gia đình.

Có thể là nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh, thời tới rồi nên đừng chần chừ thêm nữa nhé, nên bạn nhớ tận dụng tốt và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác.

Tuổi Sửu

Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Sửu trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc trong ngày của con giáp này không được tiến triển tốt đẹp. Ngày này có lẽ sẽ có nhiều chuyện khiến bạn đau đầu, hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng nhé.

Mệnh chủ cũng cần chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điềm thị phi đang tới rất gần, họa từ miệng mà ra ai cũng biết nhưng mấy ai làm được, con giáp này nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, tránh vô tình đắc tội với người khác.

Hôm nay, bạn chớ nên hành xử vô lý rồi lại bắt nửa kia phải bao dung và chịu đựng mình. Mọi việc nếu đi quá giới hạn sẽ rất dễ đổ vỡ, hãy xem lại bản thân trước khi buông lời trách móc đối phương.

Tuổi Dần

Được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dần sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình trong hôm nay. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc tưởng như cản lối con giáp này lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tài năng tiềm ẩn chưa từng được dùng đến của người tuổi Dần khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về bản mệnh, tin tưởng và quyết định trao thêm nhiều cơ hội cho bản mệnh phát huy được hết tài năng của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn bất đồng khiến đôi lứa dễ chia lìa đôi ngả. Cả hai cùng cho mình là đúng và không chịu nhượng bộ, cái tôi quá lớn cần được bảo vệ hơn cả tình yêu dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm, khó bề có thể hàn gắn nếu không ai chịu nhường nhịn đôi phần.

Tuổi Mão

Trạng thái tinh thần của người tuổi Mão trong hôm nay không được tốt. Tâm trạng bạn lúc nào cũng buồn bực, khó lòng tập trung vào bất cứ việc gì. Con giáp này trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày, bất cứ tác động nào từ bên ngoài cũng có thể khiến bạn bất an và lo lắng rất nhiều.

Lại thêm Kiếp Tài giáng họa, mệnh chủ dễ đánh mất khoản tiền không nhỏ vì mù quáng và dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Bản mệnh nên lấy đó làm bài học khi phải trả giá đắt bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Trong một ngày vận khí ảm đạm như này, bạn còn dễ nảy sinh những suy nghĩ bốc đồng, khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương vì sự thất thường của mình. Tình yêu cần sự quan tâm và san sẻ của cả đôi bên. Bạn không thể luôn hành xử theo ý mình, mà cần phải thương lượng với đối phương về những thay đổi có thể xảy ra, nếu không tình cảm xa cách là điều khó tránh khỏi.

Tuổi Thìn

Được Chính Quan nâng mệnh, đây thời điểm người tuổi Thìn đang rất nỗ lực cho sự nghiệp của bản thân. Chẳng điều gì tự nhiên đến, bạn nhận thức rất rõ điều đó nên tự xây dựng quyết tâm và thái độ nghiêm túc để bản thân cố gắng để vươn đến thành công.

Bên cạnh đó, đây cũng là lúc bạn nên dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe và luyện tập thể dục. Đừng vì quá bận rộn mà quên việc chăm sóc bản thân. Chỉ khi có thể lực tốt thì bạn mới đủ tỉnh táo đưa ra những quyết định khôn ngoan.

Chuyện tình cảm của những chú Rồng không mấy khả quan. Giữa bạn và người ấy có kha khá vấn đề tiềm ẩn từ lâu nhưng cả hai đều chọn cách lơ đi, khiến chúng như những ngòi nổ âm thầm đe dọa tình yêu của hai bạn.

Tuổi Tỵ

Tam Hội che chở cho vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Tỵ, đặc biệt là ở đường tình duyên. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều hài hòa tốt đẹp, tình cảm gia đình êm ấm cũng nhờ con giáp này luôn quý trọng hạnh phúc mình đang có, biết cách chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Ngày này, tuổi Tỵ còn được Tỷ Kiên nâng đỡ, nhờ vậy trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong giờ phút quan trọng, có sức ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời. Bản mệnh đứng trước cơ hội trước mắt đã biết mình nên làm gì mới tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân.

Bạn đã lơ là không quan tâm đúng mức về sức khỏe của bản thân trong thời gian dài vừa qua. Hãy học cách yêu thương bản thân hơn vì như thế bạn mới có đủ động lực cho các mục tiêu khác của cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Thứ 7 này, niềm vui nho nhỏ sẽ đến với con giáp tuổi Ngọ trong ngày hôm nay khi được Thiên Tài che chở. Đường tài lộc của bạn bỗng chốc thuận lợi hơn, không còn phải đắn đo suy nghĩ chuyện chi tiêu trong tương lai.

Nhờ vậy, tinh thần của những chú Ngựa cũng trở nên phơi phới tích cực hơn. Rũ bỏ được nỗi lo tài chính, bạn như trút bỏ được một gánh nặng không nhỏ. Điều này còn tiếp thêm động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Tuy nhiên, hôm nay bạn cần phải dành thêm thời gian cho gia đình thay vì cứ chỉ mải mê công việc hay lao mình đi kiếm tiền. Tiền bạc quan trọng nhưng gia đình là tài sản quý giá chẳng thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Hãy luôn quan tâm đến những người thân thiết và yêu thương nhất của mình bạn nhé.

Tuổi Mùi

Nhờ Tam Hợp cục che chở nên mối quan hệ tình cảm của tuổi Mùi khiến mọi người ngưỡng mộ. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai dành cho nhau rất nhiều sự tôn trọng và tin tưởng. Hơn nữa, việc mỗi người sẵn sàng nhường đối phương một bước để duy trì mối quan hệ chính là chìa khóa giúp bạn và người ấy xóa bỏ rào cản ngăn cách tình yêu.

Người độc thân đã chịu lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Bạn sẽ không để hạnh phúc trôi tuột khỏi tay chỉ vì những tổn thương đã qua trong quá khứ. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, bạn chắc chắn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Tuy nhiên, Thiên Quan cảnh báo con giáp này tốt nhất là tránh va chạm với quan chức cấp trên trong ngày hôm nay. Cho dù lời cấp trên nói khiến bạn cảm thấy bất mãn, trước hết bạn cũng nên yên lặng lắng nghe, sau đó nhìn lại xem vấn đề ở phía bản thân là gì trước khi lên tiếng phản biện.

Tuổi Thân

Thứ 7 này, người tuổi Thân được cát tinh Chính Quan chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà giành được những thành công vượt trội trong công việc. Mọi việc tiến triển một cách thuận lợi đến chính bạn cũng phải bất ngờ. Khó khăn không làm bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tinh thần cống hiến hết mình và nghiêm túc giúp mệnh chủ không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc, bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi này.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân không khả quan lắm. Ngày này không có đào hoa chiếu mệnh, con giáp này lại nhút nhát, thiếu chủ động nên rất khó để có cơ hội gặp đối tượng phù hợp. Người đã kết hôn hơi cứng nhắc trong cách thể hiện tình cảm nên vợ chồng không thân thiết gần gũi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp không ít rắc rối trong hôm nay. Bản mệnh có một ngày lao đao vì tai tiếng, thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bạn chẳng kịp trở tay. Điều cần thiết nhất lúc này là cố gắng bình tĩnh, tránh bị người khác kích động rồi làm điều sai trái.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng cần phải bình tĩnh và bao dung hơn, đừng để tính khí nóng nảy của mình gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ gia đình nơi có những người thân thiết nhất. Đến lúc mọi người thật sự xa cách nhau thì bạn có làm cách nào cũng khó vãn hồi.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Tuất

Lục Hợp xuất hiện trong vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Tuất mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm. Đường tình duyên của những chú Chó vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi việc chăm sóc cho đối phương là niềm vui của mình và không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Tuy nhiên, không khí vui vẻ đó lại không kéo dài trong vận trình công việc của con giáp này. Thương Quan xuất hiện, bản mệnh chưa thực sự chú tâm vào những gì mình đang làm. Bạn giải quyết mọi việc tùy theo cảm hứng, đó là nguyên nhân không đạt hiệu quả như mong đợi.

Tốt nhất là bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của bản thân, thay đổi cách thức làm việc và có trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm. Việc của bạn còn liên quan đến rất nhiều người khác, đừng dễ dàng bỏ dở chỉ vì không còn duy trì được hứng thú ban đầu.

Tuổi Hợi

Dưới sự tác động của Tam Hợp, người tuổi Hợi có những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm. Nhiều người độc thân nhờ đó mà có những cơ hội mới tốt hơn, mang lại hi vọng mới trong việc tìm kiếm tình yêu. Hôm nay cũng là ngày hòa hợp của các cặp đôi.

Thực Thần còn mang lại may mắn cho con giáp này về đường tài lộc, nhất là những người kinh doanh tự do, tha hồ đón tiền bạc dồi dào. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!